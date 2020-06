Bayern München stelt orde op zaken en speelt finale tegen Leverkusen

Bayern München speelt op zaterdag 4 juli de finale van de DFB Pokal tegen het Bayer Leverkusen van trainer Peter Bosz. Der Rekordmeister bereikte woensdag de eindstrijd door in eigen huis af te rekenen met Eintracht Frankfurt. Bayern begon ijzersterk met een doelpunt van Ivan Perisic, maar moest na een zwak begin in de tweede helft een gelijkmaker incasseren. Dankzij een winnende goal van Robert Lewandowksi werd in de slotfase orde op zaken gesteld: 2-1.

Het spelbeeld was vanaf het moment dat de bal ging rollen in de Allianz Arena duidelijk: Bayern kwam furieus uit de startblokken en drukte Eintracht Frankfurt direct ver achteruit. Thomas Müller was in de zesde minuut al dichtbij de openingstreffer, ware het niet dat Dominik Kohr de bal op de achterlijn kon wegkoppen. Vlak daarna had Robert Lewandowski de bal voor het intikken, maar de spits van Bayern gleed van dichtbij voorbij aan een lage voorzet van Müller.

Binnen het kwartier zette Bayern de eerste treffer alsnog op het scorebord. Lewandowski werd de diepte in gestuurd door Kingsley Coman, waarna de spits de bal met moeite bij de meegelopen Müller afleverde. De alerte Duitser vond met één aanraking de vrije Ivan Perisic, die de bal feilloos in de hoek kopte: 1-0. Na het doelpunt bleef de thuisploeg veel sterker en had het de wedstrijd nog in de eerste helft moeten beslissen. Coman miste echter op onbegrijpelijke wijze van zeer dichtbij, terwijl even later Lewandowski de bal niet voorbij doelman Kevin Trapp kreeg.

Hoewel Eintracht Frankfurt geen fatsoenlijke aanval opzette in de eerste 45 minuten, bleef de schade daarmee beperkt tot slechts één tegentreffer. Gesterkt door die wetenschap, en omdat Bayern de teugels wat liet vieren, begon het bij de bezoekers in de tweede helft beter te lopen. Eintracht hield Bayern verder van het eigen doel en zocht meer en meer de aanval. Aanvankelijk leidde dat nog niet tot grote kansen, maar twintig minuten voor tijd was het plots raak voor de bezoekers. Invaller Daichi Kamada kapte en draaide in de zestien, zag zijn schot op de doel geblokt worden en voor de voeten belanden bij ploeggenoot Danny da Costa, die van dichtbij de verre hoek vond: 1-1.

De tegenvaller was voor Bayern duidelijk aanleiding om de duimschroeven weer aan te draaien. Lang had der Rekordmeister niet nodig om zich te revancheren, want een vlotlopende combinatie leidde vijf minuten na de tegentreffer de 2-1 in. Leon Goretzka zette Alphonso Davies vrij voor Trapp, waarna de vleugelverdediger van enkele meters voor het doel de bal opzij tikte naar Joshua Kimmich, die op zijn beurt Lewandowski aanspeelde. Voor de Pool was het vervolgens een koud kunstje om de bal tegen de touwen te schieten. Het doelpunt werd aanvankelijk afgekeurd wegens buitenspel, maar de VAR oordeelde dat er niets onreglementairs voorafging aan de goal. In de uiterste slotfase probeerde Eintracht met invaller Bas Dost nog een gelijkmaker te forceren, grote kansen daartoe kreeg de uitploeg echter niet.