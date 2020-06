Arsenal gaat afkoopclausule van 50 miljoen lichten

Stade Rennes hoopt Atlético Madrid af te troeven in de strijd om Mohammed Salisu en heeft al een bod uitgebracht bij Real Valladolid. De geboden acht miljoen euro voldoet echter niet aan de eisen van de Spaanse club, die wijst op zijn afkoopclausule van twaalf miljoen. (RMC Sport)

Napoli heeft een bod van 22 miljoen euro uitgebracht op Jérémie Boga. AS Roma, AC Milan, Juventus, Atalanta en Sevilla zijn ook in de markt voor de vleugelaanvaller van Sassuolo. (Diverse Italiaanse media)