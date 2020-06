Fortuna Sittard haalt voormalig aanvaller van Feyenoord binnen

Emil Hansson vervolgt zijn loopbaan bij Fortuna Sittard. De 21-jarige aanvaller komt transfervrij over van Hannover 96 en tekent in Limburg een contract voor vier seizoenen. "Ik ben supergemotiveerd om na mijn vakantie in Sittard aan de slag te gaan", zegt Hansson, die nog wel de medische keuring moet doorstaan, op de website van Fortuna.

Hansson schermde met de interesse van meer clubs, zo vertelt hij. "Fortuna Sittard gaf me het beste gevoel, zeker nadat ik enkele gesprekken had gevoerd met trainer Kevin Hofland. In de media lees je ook veel positieve verhalen over de club. Zij zijn ook nog steeds groeiende. Al die signalen waren voor mij voldoende om voor Fortuna Sittard te kiezen."

De Noors-Zweedse Hansson begon zijn carrière bij Kalmar en SK Brann, alvorens Feyenoord hem in 2015 als groot talent binnenhaalde. In Rotterdam wist de rechtsbenige linksbuiten echter nooit door te breken en bleef zijn aantal competitiewedstrijden op drie steken. In 2018 werd Hansson uitgeleend aan RKC Waalwijk, waarvoor hij met 12 goals in 35 wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie uitstekend presteerde. Na dat seizoen nam Hannover 96 de aanvaller over van Feyenoord, maar halverwege het seizoen werd hij door de Duitsers verhuurd aan RKC. Voordat corona uitbrak speelde de Scandinaviër zeven Eredivisie-duels, waarin hij één goal maakte.

Hansson is teleurgesteld over zijn korte verblijf bij Hannover, waarvoor hij uiteindelijk veertien wedstrijden in de 2. Bundesliga speelde. "Ik had het me zeker anders voorgesteld. Het elftal draaide niet goed en toen eerst de toenmalige trainer Mirko Slomka, die zeker vertrouwen in mij had, werd ontslagen, en daarna ook nog de technisch directeur, werd alles anders. Met de nieuwe coach (Kenan Kocak, red.) had ik minder vaak contact."