Henk van Stee verrast door bericht over belangstelling voor Stekelenburg

Maarten Stekelenburg gaf woensdag in gesprek met Voetbal International te kennen dat hij graag wil terugkeren naar Nederland. In navolging van dat interview volgde het bericht van het Algemeen Dagblad dat Sparta Rotterdam de 37-jarige sluitpost zou willen binnenhalen. Henk van Stee, technisch directeur op Het Kasteel, zegt tegenover De Telegraaf echter dat hij niet met Stekelenburg gesproken heeft.

“Ik heb nog nooit met Maarten Stekelenburg of zijn zaakwaarnemer over een transfer gesproken”, zegt Van Stee. De technisch directeur van Sparta zet de deur voor Stekelenburg tegelijkertijd wel open en is benieuwd naar de financiële haalbaarheid van de ervaren doelman, die bij Everton in het bezit is van een aflopend contract. Ariel Harush laat de club uit Rotterdam-West achter zich, waardoor de club op zoek is naar een ‘ervaren doelman die er direct staat’.

“Als hij me morgen belt dat hij graag bij Sparta wil komen voetballen, dan zeg ik natuurlijk niet bij voorbaat ’nee’. Dan zou ik, met hoofdtrainer Henk Fraser erbij, het gesprek met hem aangaan. Dan ben je benieuwd naar de motivatie, de fitheid. Hij heeft in het verleden al bewezen een geweldige keeper te zijn. Een grote naam”, benadrukt Van Stee. De Telegraaf haalt tevens de zoektocht van sc Heerenveen naar een doelman aan, aangezien Warner Hahn, Filip Bednarek en Trevor Doornbusch de Friezen gaan verlaten.

Stekelenburg, 58-voudig international, speelde voor achtereenvolgens Ajax, AS Roma, Fulham, AS Monaco, Southampton en Everton. De ervaren doelman denkt voorlopig nog niet aan stoppen. “Ik heb ervan geleerd, maar nu is het moment aangebroken om terug te keren naar Nederland en dan gaan we kijken of er nog iets moois voorbijkomt”, zei Stekelenburg in een interview met Voetbal International. “Als het plaatje klopt, wil ik graag nog door.”