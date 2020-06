Eljero Elia haalt herinneringen op: ‘Ik heb gehuild als een baby’

Eljero Elia speelde gedurende zijn loopbaan voor ADO Den Haag, FC Twente, Hamburger SV, Juventus Werder Bremen, Southampton, Feyenoord, Istanbul Basaksehir en het Nederlands elftal. Voor de 33-jarige vleugelaanvaller geldt de verloren finale tegen Spanje (0-1) van het WK 2010 als de mooiste wedstrijd van zijn loopbaan. “Ja, ik hink op twee gedachten”, geeft Elia te kennen in een interview met Bureau Sport.

“Je bent zo trots dat je op het hoogte podium in de wereld heb gestaan. Maar het had mooier kunnen zijn. Dat blijft de mooiste wedstrijd, voor het grootste aantal toeschouwers”, zegt de dertigvoudig Oranje-international. Hij krijgt de vraag of hij na de finale gehuild heeft. “Ik heb gehuild als een baby. Op gegeven moment lag ik in bed en moest ik weer huilen. Mijn vrouw sliep gewoon, maar de tranen rolden over mijn wangen. Als je die beelden terugziet, krijg je een brok in je keel. Als ik een beeld zag, klikte ik het weg. Ik wilde het niet zien.”

Elia is bij Istanbul Basaksehir in het bezit van een aflopende verbintenis. “Alles is mogelijk, ik sta voor alles open. Ik zie wel wat er gaat gebeuren. De coronacrisis geeft geen leuke tijd, ook niet voor het voetbal. Over een maandje ben ik transfervrij en dan zie ik wel wat ik ga doen”, vertelt Elia. Een terugkeer naar Nederland, en in het bijzonder FC Twente, behoort tot de mogelijkheden. “Ik sluit geen enkele club in Nederland uit, maar FC Twente is voor mij heel speciaal.”

Zijn tijd bij FC Twente geldt voor Elia als de mooiste periode in zijn loopbaan. “Er werd niks van je verwacht, er waren geen verwachtingen van de buitenwacht. Ik speel altijd wel onbevangen, maar daar speelde ik extra onbevangen. Op gegeven moment wisten ze al wat ik kon”, stelt de aanvaller, die tussen 2007 en 2009 in Enschede actief was. Hij verbindt wel een duidelijke voorwaarde aan een eventuele terugkeer naar Nederland. “Als ik naar Nederland zou komen, dan zou ik tekenen met de voorwaarde dat ze me gaan helpen met mijn trainersdiploma's. Ik wil heel graag jeugdtrainer worden.”

Voor Elia wacht eerst nog het slot van het seizoen met Istanbul Basaksehir, waar hij dit jaar totaal 24 wedstrijden speelde. “Ik heb al duidelijk aangegeven dat ik ergens anders mijn geluk wil beproeven en ergens anders wil gaan kijken. Ik wil niet verlengen, dat werd me niet in dank aangenomen en toen werd ik van de basis in één keer op de tribune gezet”, aldus Elia. Zijn werkgever hervat de Süper Lig komende zaterdag met een thuiswedstrijd tegen Alanyaspor en bezet momenteel tweede plaats, met evenveel punten als koploper Trabzonspor.