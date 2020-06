Vertrek bij Ajax toegejuicht: ‘Als hij daar niet speelt, is dat geen big deal'

André Onana heeft zijn zinnen gezet op een transfer en werd recent in verband gebracht met onder meer Paris Saint-Germain, Barcelona, Borussia Dortmund, Tottenham Hotspur, Chelsea en Manchester United. Als het aan Patrick Mboma ligt, gaat de 24-jarige sluitpost van Ajax komende zomer hoe dan ook een transfer maken. De oud-spits uit Kameroen zegt bij Canal+ dat het niet eens erg is als Onana volgend seizoen bij een Europese grootmacht niet direct eerste doelman is.

“PSG, Barcelona, hij moet een hoger niveau bereiken door bij een grote club aan de slag te gaan en te kiezen voor een échte uitdaging. Hij is pas 24 jaar oud en kan het zich veroorloven om een of twee jaar op te offeren, om daarna sterk terug te komen. Hij is nog heel jong en kan nog een aantal risico’s nemen in zijn carrière”, geeft Mboma te kennen. Zolang Marc-André Ter Stegen nog onder contract staat bij Barcelona, lijkt Onana bij een eventuele transfer naar Catalonië niet te hoeven rekenen op een rol als eerste doelman.

ALL THE SAVES - Andre Onana in 2019 | Unbelievable Saves

Bij PSG zou Onana eventueel de concurrentiestrijd aanmoeten met Keylor Navas, die vorige zomer overkwam van Real Madrid en in Parijs nog een contract heeft tot medio 2023. “Als hij naar PSG of Barcelona gaat en niet direct aan spelen toekomt, is dat geen big deal”, stelt de oud-spits van onder meer PSG, FC Metz, Cagliari, Parma, Sunderland en de nationale ploeg van Kameroen. De Telegraaf wist onlangs te melden dat Barcelona zich officieel bij Ajax gemeld heeft. De Amsterdammers verlangen naar verluidt een bedrag van veertig miljoen euro.

Onana was in gesprek met het Algemeen Dagblad helder over zijn aspiraties voor komende zomer. “Begrijp me niet verkeerd, ik ben heel blij met Ajax en ben de club heel. Het waren vijf geweldige jaren hier. Maar nu is mijn tijd gekomen om een stap te maken. Die afspraak hebben we vorig jaar gemaakt. Ik weet nog niet wat er gaat gebeuren, maar mijn ambities en de afspraken zijn duidelijk”, sprak Onana, wiens contract bij Ajax nog loopt tot medio 2022.