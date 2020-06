Major League Soccer pakt uit met grootse terugkeer op Walt Disney Resort

De Major League Soccer keert vanaf 8 juli op bijzondere wijze terug. Via de officiële kanalen maakt de MLS bekend dat alle 26 clubs gaan meedoen aan een zogeheten 'MLS is Back Tournament', waarin een ticket voor de CONCACAF Champions League te verdienen valt. Het toernooi wordt in zijn geheel afgewerkt op het Walt Disney World Resort in Orlando, waar voldoende hotels en sportaccommodaties aanwezig zijn. Eerder werd al bekend dat het basketbalseizoen van de NBA in het resort wordt afgemaakt. Er zullen geen toeschouwers bij de voetbal- en basketbalwedstrijden aanwezig zijn.

Het nieuwe MLS-toernooi dient niet ter vervanging van het reguliere seizoen. Resultaten uit de groepsfase tellen wel mee voor de reguliere ranglijst, maar de wedstrijden uit de knock-outfase niet. De winnaar van het toernooi mag zich daarom niet de landskampioen van de Verenigde Staten noemen. Wanneer het reguliere seizoen wordt hervat, is nog onduidelijk; dat zal in ieder geval pas na het zomerse toernooi in Orlando gebeuren. In het toernooi worden de clubs uit de Eastern Conference verdeeld in drie poules, wat ook geldt voor de clubs uit de Western Conference. Elke club speelt in ieder geval drie groepswedstrijden. Het gehele toernooi bestaat uit 54 wedstrijden in 26 dagen tijd.

De loting voor de poulefase vindt donderdag plaats. D an weten trainers Frank de Boer van Atlanta United en Jaap Stam van FC Cincinnati wie hun tegenstanders worden. Wel is voor De Boer al duidelijk dat zijn ploeg een groepshoofd wordt, omdat Atlanta United vorig seizoen de halve finale van de MLS Cup bereikte. De vier clubs die daarin slaagden, Atlanta United, LAFC, Seattle Sounders en Toronto FC, ontlopen elkaar in de poule. Ook Real Salt Lake is groepshoofd, omdat het vorig seizoen afgezien van die vier clubs de meeste punten verzamelde in het reguliere seizoen. Het laatste groepshoofd is Orlando City, als 'gastheer' van het toernooi.

Tijdens het toernooi zal bijna iedere dag gevoetbald worden: Groepswedstrijden vinden plaats om 15.00 uur, 02.00 uur en 04.30 uur Nederlandse tijd. De bovenste twee clubs uit iedere poule kwalificeren zich voor de knock-outfase, terwijl ook de vier beste nummers drie doorstoten. De finale staat voor dinsdag 11 augustus op het programma. De winnaar daarvan verdient een plek in de groepsfase van de CONCACAF Champions League. De Eastern Conference en de Western Conference waren dit seizoen slechts twee wedstrijden onderweg, toen MLS werd stopgezet.