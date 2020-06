Liam van Gelderen krijgt goed nieuws van Ajax en bereikt ultiem doel

Ajax heeft overeenstemming bereikt met Liam van Gelderen over de verlenging van zijn contract. De negentienjarige verdediger zou per 30 juni transfervrij worden, maar heeft een nieuwe verbintenis ondertekend tot medio 2023. Van Gelderen speelt zijn wedstrijden voor Jong Ajax en wacht nog op zijn debuut in het eerste elftal.

De jeugdinternational, die twee duels afwerkte voor Oranje Onder-19, maakte in 2015 de overstap van de jeugdopleiding van AZ naar die van Ajax. Hij maakte op 25 maart 2019 voor het eerst zijn opwachting voor Jong Ajax, in de thuiswedstrijd tegen Jong FC Utrecht (3-3). In totaal noteerde hij achttien optredens voor de beloftenploeg. Dit seizoen geldt hij als de vaste rechtsback in de ploeg van trainer Mitchell van der Gaag: Van Gelderen speelde zeventien duels in de Keuken Kampioen Divisie en verzorgde twee assists.

In januari liet Van Gelderen aan Ajax TV weten dat het dit seizoen zijn doel was om een nieuw contract te verdienen. Zijn verbintenis liep af en het was nog niet duidelijk of Ajax langer met hem door wilde gaan. Hij zei op te kijken tegen de spelers van Ajax 1 en dolblij te zijn op De Toekomst te mogen spelen. "Ik speelde toen bij AZ en toen vroeg Ajax naar mij", blikt hij terug op zijn overstap in 2015. "Ik was altijd al Ajax-fan, dus dat was mooi. Ik zei gelijk 'ja'."