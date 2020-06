‘Real hoort in zoektocht naar opvolger Ramos vraagprijs van 80 miljoen’

Sergio Ramos is op 34-jarige leeftijd nog steeds topfit, al kijkt het bestuur van Real Madrid achter de schermen al wel naar een opvolger voor de lange termijn. Milan Skriniar is naar verluidt een serieuze kandidaat op de burelen van het Santiago Bernabéu. De vraagprijs vormt wellicht een struikelblok voor Real, want volgens Mundo Deportivo verlangt Internazionale minstens tachtig miljoen euro voor de 25-jarige centrumverdediger uit Slowakije.

Volgens berichtgeving in de Italiaanse media staat de aan Real gelinkte Skriniar tevens op het lijstje van Josep Guardiola, die bij Manchester City niet altijd tevreden is over de centrale verdediging en derhalve graag aanwinsten in het Etihad Stadium wil presenteren. In de afgelopen periode is ook stadgenoot Manchester United in verband gebracht met Skriniar, die in het Giuseppe Meazza nog drie seizoenen vastligt. Bij Internazionale zijn in de afgelopen maanden echter nog geen concrete aanbiedingen binnengekomen.

Ramos zelf ziet in Matthijs de Ligt wel een geschikte opvolger bij Real, zo bleek vorig jaar december in gesprek met het Mexicaanse TUDN. "Matthijs de Ligt is een verdediger met een grote toekomst. Hij moet nog wat ervaring opdoen, maar hij is zeker een speler voor de toekomst." De kans lijkt echter niet groot dat De Ligt Juventus op korte termijn inruilt voor Real, zeker nu de clubs vanwege de coronacrisis liever de hand op de knip houden.

Real had gehoopt dat Éder Militão, vorig jaar zomer voor vijftig miljoen euro overgenomen van FC Porto, zich sneller zou ontwikkelen in Madrid. Trainer Zinédine Zidane blijft volgens Mundo Deportivo echter hopen op de komst van een nieuwe centrale verdediger. Het is nog maar de vraag of Real kans heeft op het aantrekken van Skriniar. De kopsterke mandekker, die sinds 2018 met Stefan de Vrij samenspeelt in de achterhoede van i Nerazzurri, staat er goed op bij trainer Antonio Conte. De Spaanse grootmacht moet dus waarschijnlijk de absolute hoofdprijs betalen om Skriniar los te weken bij Inter.