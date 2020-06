Mundo Deportivo doet plan uit de doeken om Depay te overtuigen

Olympique Lyon werkt nog altijd aan een contractverlenging voor Memphis Depay. Op dit moment maakt de aanvaller weinig aanstalten om bij te tekenen, maar L'Équipe en Mundo Deportivo schrijven dat de club een aanzienlijke salarisverhoging overweegt voor te schotelen om Depay van gedachten te doen veranderen. Rudi Garcia, de trainer van Olympique Lyon, zou optimistisch gestemd zijn over een nieuw contract voor zijn pupil.

Garcia ziet een cruciale leidersrol weggelegd voor Depay in zijn toekomstplannen en zal zijn waardering voor hem benadrukken in een persoonlijk gesprek, aldus Mundo Deportivo. Daarnaast wil ook het clubbestuur meedenken. Voorzitter Jean-Michel Aulas is een fervent bewonderaar van de Oranje-international en heeft al meermaals publiekelijk te kennen gegeven er alles aan te doen om hem langer te behouden voor de club. Volgens de Spaanse sportkrant is een flinke salarisverhoging daarbij realistisch.

Op dit moment verdient Depay volgens France Football al 5,5 miljoen euro per jaar. Daarmee behoort hij tot de grootverdieners bij Lyon. De club houdt rekening met een vertrek van zowel Houssem Aouar als Moussa Dembélé; eerstgenoemde wordt in verband gebracht met Liverpool, Juventus, Chelsea, Paris Saint-Germain en Manchester City, terwijl laatstgenoemde met name wordt begeerd door Manchester United. De eventuele transferopbrengsten zullen worden aangewend om het salaris van Depay op te voeren. Naar verluidt wil Olympique Lyon 50 miljoen euro ontvangen voor Aouar, terwijl Dembélé 70 miljoen euro moet opbrengen.

Wat is het salaris van Memphis Depay en hoe hoog is zijn marktwaarde?

Memphis Depay geldt als een van de bestbetaalde spelers van Olympique Lyon. Lees artikel

Al maanden zijn les Gones met Depay in gesprek over de verlenging van zijn tot medio 2021 doorlopende contract. Olympique Lyon zou zijn verbintenis graag met twee jaar verlengen. Vooralsnog hebben de gesprekken echter weinig opgeleverd. Depay denkt aan een transfer en scant op dit moment de Europese markt 'in de hoop een aanbieding te ontvangen van een grote club', zo meldde RMC Sport vorige week. Die aanbieding is er vooralsnog echter niet gekomen. Bij Olympique Lyon wordt hij wel erg gewaardeerd, wat onder meer blijkt uit het feit dat hij in november de aanvoerdersband kreeg.

Depay scheurde medio december de voorste kruisband in zijn linkerknie in een competitiewedstrijd tegen Stade Rennes (0-1 nederlaag). Hij maakte onlangs zijn rentree op het trainingsveld, maar neemt nog geen deel aan de groepstrainingen. Komend seizoen wil hij terugkeren in topvorm. Hij zou zich graag laten zien op het hoogste niveau, mede omdat het EK volgend jaar plaatsvindt, en wil daarom in de Champions League acteren. Die mogelijkheid kan Olympique Lyon hem niet bieden: de club greep na het stopzetten van de Ligue 1 naast een ticket voor Europees voetbal. Mede daardoor denkt Depay aan een transfer, al is het de vraag hoe hij reageert op een mooi aanbod van zijn huidige club.