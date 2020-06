Everton praat met Maarten Stekelenburg over opvallende contractverlenging

Everton heeft met Maarten Stekelenburg gesproken over een contractverlenging van een maand. De huidige verbintenis van de doelman loopt per 30 juni af, maar vanwege de onderbreking van de Premier League vinden er nog wedstrijden plaats in juli. Manager Carlo Ancelotti wil graag drie doelmannen tot zijn beschikking hebben in het restant van het seizoen, zo meldt de Liverpool Echo.

De 37-jarige Stekelenburg hoeft volgens de regionale krant niet te rekenen op een contractverlenging van langere duur, maar de komende maand ziet Ancelotti nog wel een rol weggelegd voor hem. Met zijn huidige verbintenis is Stekelenburg nog inzetbaar tegen Liverpool (21 juni) en Norwich City (24 juni), maar tijdens de eerstvolgende wedstrijd, op 1 juli tegen Leicester City, zou Everton geen beroep meer kunnen doen op de Nederlander.

In totaal heeft Everton nog negen competitieduels te gaan en Ancelotti zou gedurende die periode graag de beschikking hebben over drie opties. Zijn eerste keus is steevast Jordan Pickford; meestal is Stekelenburg de tweede doelman en geldt de twintigjarige João Virgínia als derde optie. Pickford stond in de seizoenen 2017/18, 2018/19 en 2019/20 in alle competitiewedstrijden onder de lat en zodoende dateert het laatste optreden van Stekelenburg voor Everton in de Premier League van mei 2017.

Of de 58-voudig international van Oranje inderdaad kan gaan bijtekenen voor een korte periode, hangt volgens de Liverpool Echo af van de toekomst van Jonas Lössl. Op dit moment verhuurt Everton de 31-jarige sluitpost aan Huddersfield Town. Formeel loopt zijn huurdeal tot 30 juni en Huddersfield heeft nog niet officieel aangegeven tot het eind van het seizoen door te willen met Lössl. Dat lijkt wel te gaan gebeuren, gezien hij de eerste keus is bij de Championship-club. In dat geval zal Stekelenburg een aanbieding krijgen.

Eerder op de woensdag verklaarde Stekelenburg tegenover Voetbal Interational dat hij 'in jaren niet zo fit' is geweest als hij nu is, en dat het moment is aangebroken om terug te keren naar Nederland. Hij noemde geen clubs, maar volgens het Algemeen Dagblad ziet Sparta Rotterdam in Stekelenburg de nieuwe doelman voor komend seizoen. Indien de routinier eerst bijtekent bij Everton, zal Sparta geduld moeten hebben voordat zijn komst mogelijk is; anders zou hij al per 1 juli vastgelegd kunnen worden.