Robben sloeg kans op comeback af: ‘Ik geef toe, het was heel verleidelijk’

Arjen Robben nam vorig jaar afscheid bij Bayern München, na tien behoorlijk succesvolle seizoenen in dienst van der Rekordmeister. De Zuid-Duitse grootmacht werd eerder dit seizoen geconfronteerd met blessures bij Kingsley Coman en Serge Gnabry, waarna de gestopte Nederlander de vraag kreeg om tijdelijk terug te keren in München. Robben heeft er even over nagedacht, maar bedankte uiteindelijk toch voor de eer.

"Er was maar heel kort sprake van", praat Robben in een interview met BILD over de flirt met Bayern. "In december en januari voelde ik me heel erg fit en heb ik overwogen om terug te keren. Uiteindelijk heb ik toch besloten om het niet te doen." De beslissing werd echter niet overhaast genomen. "Ik geef toe, het was heel verleidelijk om m'n voetbalschoenen weer aan te trekken. Aan de andere kant genoot ik van de tijd met mijn gezin en vond ik veel afleiding met skiën."

Highlights Bundesliga: Bayer Leverkusen - Bayern München

Robben is na zijn vertrek bij Bayern in Duitsland blijven wonen. Het is echter de bedoeling dat de oud-aanvaller van onder meer PSV, Chelsea en Real Madrid op zeer korte termijn terugkeert in Nederland. "Deze zomer keren we terug naar huis." De voormalig Oranje-international is daar ook aan toe, na een langdurig verblijf in het buitenland. "Vanaf mijn achttiende ging ik van Groningen, naar Eindhoven, naar Chelsea, naar Real Madrid, naar Bayern München. We hebben uiteindelijk zeventien jaar lang in het buitenland gewoond, waarvan in totaal elf in München. We zijn erg gelukkig, maar het vraagt wel enige aanpassingen."

Wat de toekomst gaat brengen kan Robben nog niet met zekerheid zeggen. "Ik weet eerlijk gezegd nog niet wat ik ga doen, maar sta overal voor open. Ik wil gewoon de tijd nemen om rustig aan Nederland te wennen." Robben had vorig jaar zomer verschillende opties om zijn loopbaan een vervolg te geven, met interesse uit onder meer China en de Verenigde Staten. De vleugelaanvaller koos echter voor een definitief einde van zijn carrière op 35-jarige leeftijd.