BILD: Begeerde Jadon Sancho neemt definitief besluit over toekomst

Jadon Sancho is definitief van plan Borussia Dortmund deze zomer te verlaten, zo verzekert BILD woensdag. Het is echter nog niet bekend waar de twintigjarige aanvaller, wiens contract in Duitsland nog twee seizoenen doorloopt, zijn loopbaan zal vervolgen. Sancho is meermaals gelinkt aan Manchester United, al willen the Reds naar verluidt niet de absolute hoofdprijs neerleggen voor de Engelsman.

Ondanks de vertrekwens van Sancho is er op de burelen van Borussia Dortmund nog geen officieel bod binnengekomen. Manchester United is al enige tijd bezig met het aantrekken van de jonge aanvaller. In 2017 was de interesse al concreet, toen Sancho nog onder contract stond bij Manchester City. Laatstgenoemde club besloot destijds echter om hem te verkopen aan BVB. De transfersom kan een struikelblok vormen, want volgens verschillende buitenlandse media nemen de Duitsers geen genoegen met een bedrag van onder de honderd miljoen euro. Manchester United hoopt echter dat de vraagprijs alsnog naar beneden gaat, zo klinkt het.

Algemeen directeur Hans-Joachim Watzke liet in maart al weten dat het lastig zal worden voor Borussia Dortmund om Sancho voor de club te behouden. Naast Manchester United zijn ook Chelsea en Real Madrid genoemd als mogelijke nieuwe werkgevers voor een van de smaakmakers in de Bundesliga. De Koninklijke wil vanwege de coronacrisis echter geen haast maken en ziet de aanvaller het liefst in 2021 naar Spanje komen.

Sancho, die onlangs tegen SC Paderborn (1-6 overwinning) nog een hattrick vervaardigde, staat op 95 wedstrijden in het shirt van Borussia Dortmund, met 34 doelpunten en 43 assists als resultaat. Aan het begin van dit seizoen veroverde hij met de huidige nummer twee in de Bundesliga de Duitse Supercup. Een landstitel staat niet op zijn palmares. Koploper Bayern München is wederom oppermachtig en koerst af op de achtste landstitel op rij.