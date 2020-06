Streppel hakt knoop door en kiest definitief voor terugkeer in Nederland

Jurgen Streppel is de nieuwe hoofdtrainer van Roda JC Kerkrade, zo meldt onder meer De Telegraaf woensdag. Het is de verwachting dat de vijftigjarige oefenmeester later op de dag officieel wordt gepresenteerd. Middels een persbericht heeft de club een persconferentie aangekondigd, waar om 15.00 uur de nieuwe trainer wordt voorgesteld. Streppel, de afgelopen periode voornamelijk actief in het buitenland, tekent een tweejarig contract in het Parkstad Limburg Stadion. Hij is de opvolger van Jean-Paul de Jong, die in februari vertrok bij de club.

De avonturen in het buitenland waren niet bepaald succesvol voor Streppel. Het dienstverband bij het Cypriotische Anorthosis Famagusta was al snel weer voorbij en bij Al-Jazira in de Verenigde Arabische Emiraten werd de Nederlander al na drie wedstrijden ontslagen. Streppel werkte in eigen land eerder voor Helmond Sport, Willem II en sc Heerenveen. Als keuzeheer van Willem II veroverde hij in 2014 de titel in de Keuken Kampioen Divisie. MVV Maastricht was ook in beeld voor de oud-middenvelder, die dus voor de provinciegenoot kiest.

Met de aanstelling van Streppel begint Roda JC aan een nieuw hoofdstuk. De aandelen van de Limburgers zijn sinds enige tijd in het bezit van een stichting, met daarin een belangrijk rol voor de lokale ondernemers Stijn Koster, Bert Peels, Roger Hodenius en en investeringsmaatschappij Mercurius. Het collectief, Phoenix genaamd, nam het aandelenpakket over van Aleksei Korotaev. De Zwitserse zakenman met Russische roots begon in 2017 met veel ambitie aan zijn klus in Kerkrade. Roda JC moest op termijn zelfs de Champions League in. Korotaev belandde echter in de cel in Dubai wegens het uitschrijven van ongedekte cheques. Hij kondigde onlangs zijn definitieve afscheid aan als grootaandeelhouder.

Vorig jaar kwam Mauricio Garcia de la Vega als beoogde nieuwe eigenaar binnen bij Roda JC, terwijl Korotaev nog in beeld was. De zakenman uit Mexico nam de aandelen over van suikeroom Frits Schrouff en had grootse plannen. De overname werd echter afgekeurd door de KNVB en Garcia de la Vega vertrok alweer snel uit Nederland. Roda JC hoopt met het nieuwe consortium op betere tijden in financieel opzicht.