‘De oplossing is simpel: Donny blijft bij Ajax als grote man’

Donny van de Beek wordt al maanden in verband gebracht met een droomtransfer. Een overstap naar Real Madrid zou slechts een kwestie van tijd zijn, maar intussen lijkt Manchester United ook een serieuze kanshebber. In de wandelgangen zingt daarnaast ook nog de naam Juventus rond als geïnteresseerde partij. Met een doorlopend contract tot medio 2022 zou columnist Henk Spaan graag zien dat de Oranje-international nog een seizoen in de Johan Cruijff ArenA blijft.

“Waar gaan we Donny het volgend seizoen box-to-box zien hollen? Het is een rekensom die niets met geld te maken heeft”, schrijft Spaan in zijn column voor Het Parool over de 23-jarige Ajacied. “De som, opgebouwd uit variabelen, eindigt met de uitkomst: speeltijd. Ik weet geen fluit van wiskunde, anders zou ik iets kunnen opstellen als talent : concurrentie = speeltijd. Bij Real Madrid hapt Modric naar adem, verliest Kroos zichtbaar zijn belangstelling en is Isco geen professional. Alleen Valverde en Casemiro zijn serieus te nemen. Hier zou Donny zeker speeltijd krijgen, maar wil hij zo’n gemakkelijk sommetje?”

Volgens diverse media gaat Manchester United zich op korte termijn melden bij de clubleiding van Ajax voor Van de Beek. Voetbal International meldde reeds dat de Premier League-club een bod voorbereidt dat richting de veertig miljoen euro gaat. Spaan verwacht stevige concurrentie voor de middenvelder op Old Trafford. “Op het middenveld in Manchester vechten Pogba, Fernandes, James, Matic, Fred en McTominay om een basisplaats. In elk systeem is dat een breinbreker, zeker in het door Solskjaer gewenste 4-2-3-1. De oplossing = simpel: Donny blijft bij Ajax als grote man. ‘Nog-een-jaar, nog-een-jaar, Donny-nog-een-jaar’, allemaal.”