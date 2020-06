Maarten Stekelenburg staat voor terugkeer naar Nederland

Maarten Stekelenburg heeft een aflopend contract bij Everton en is derhalve bezig aan zijn laatste maanden in Liverpool. De 58-voudig Oranje-international is inmiddels 37 jaar oud, maar wil nog niet stoppen. Hij hoopt nog even mee te gaan als keeper en hoopt zijn laatste jaren van zijn carrière door te brengen in Nederland, zo vertelt hij in gesprek met Voetbal International.

Stekelenburg werd in 2016 door Everton overgenomen van Fulham. “Ik zit hier in mijn vierde en laatste seizoen, want mijn contract loopt af. Ik mag dan wel 37 zijn, maar ben in jaren niet zo fit geweest. Over stoppen heb ik het nog nooit gehad”, aldus de ervaren doelman, die bij the Toffees een bijrol heeft. “Ik ben me nu aan het oriënteren op mijn toekomst.”

De sluitpost werd in 2011 door Ajax aan AS Roma verkocht. Negen jaar later zegt hij zich in een levensfase te bevinden waarin ook andere dingen belangrijk worden. “Het gaat niet alleen om mij, maar ook om mijn gezin. Ik heb negen jaar in het buitenland gespeeld. Ja, met wisselend succes, maar had ik dan bij Ajax moeten blijven? Dat vind ik te makkelijk”, stelt hij. “Die stap naar AS Roma kwam op een perfect moment en alles klopte, maar je hebt nu eenmaal niet alles in de hand. In het buitenland wordt er snel doorgeschakeld, mijn blessures hebben wat dat betreft ook niet geholpen.”

Stekelenburg had weinig succes in het buitenland. Hij was nooit de onbetwiste vaste nummer één bij Roma, Fulham, AS Monaco, Southampton en Everton. “Ik heb ervan geleerd, maar nu is het moment aangebroken om terug te keren naar Nederland en dan gaan we kijken of er nog iets moois voorbijkomt”, aldus Stekelenburg. “Als het plaatje klopt, wil ik graag nog door.”