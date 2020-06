‘De Graafschap heeft selectie rond na naderende deal met AZ’

Rody de Boer speelt komend seizoen mogelijk in de Keuken Kampioen Divisie. De Graafschap wil de 22-jarige doelman namelijk huren van AZ. Volgens Voetbal International hoopt de club uit Doetinchem de sluitpost spoedig te kunnen presenteren als nieuwe keeper. Hij moet de opvolger worden van Hidde Jurjus, die na een huurperiode weer terugkeert naar PSV.

De Boer werd opgeleid bij ADO Den Haag, maar brak daar niet door en vertrok naar Telstar. Onder Mike Snoei werd hij eerste doelman, waarna hij een transfer naar AZ verdiende. Inmiddels is Snoei werkzaam als trainer van de Graafschap en ziet hij in De Boer een welkome versterking. Volgens het weekblad is de deal nagenoeg rond. Het afgelopen seizoen mocht de sluitpost zich tweede keeper noemen bij AZ achter eerste keus Marco Bizot.

Mocht de overstap doorgang vinden, dat lijkt het erop dat De Graafschap zijn selectie voor het nieuwe seizoen al rond heeft. Technisch manager Peter Hofstede werkte de afgelopen weken hard aan de nieuwe selectie. Tegenover het vertrek van Javier Vet, Gregor Breinburg en Jurus staat de komst van Elmo Lieftink (Go Ahead Eagles), Joey Konings (Heracles Almelo), Julian Lelieveld (Vitesse) en Danny Verbeek (FC Den Bosch). De Boer moet de vijfde en voorlopig laatste versterking worden.

