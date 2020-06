Ronaldo hardhandig tegen de muur geduwd: ‘Doe dit nooit meer!’

Ryan Giggs erkent dat hij een aanvaring had met Cristiano Ronaldo bij Manchester United. De 46-jarige Welshman was van mening dat de Portugees niet altijd professioneel handelde. De oud-aanvaller beaamt het verhaal van Ole Gunnar Solskjaer dat hij enorm tekeerging nadat Ronaldo bij het ontbijt bij the Red Devils cola dronk.

Solskjaer, oud-aanvaller van de Premier League-club en tegenwoordig manager op Old Trafford, vertelde enkele jaren geleden dat Giggs Ronaldo hard aanpakte. "Cristiano Ronaldo verscheen een keer met een blikje cola in zijn handen bij het ontbijt", aldus de Noor eerder. "Giggs duwde hem hardhandig tegen de muur en zei: doe dit nooit meer!"

Giggs erkent nu dat hij Ronaldo iets wilde bijspijkeren. "Ik weet niet of ik hem tegen de muur duwde. Maar ik heb hem inderdaad wel verteld: doe dit nooit meer!. Daarna maakte hij een hattrick en zei hij vrolijk: ik drink wat ik wil, Giggsy!", lacht Giggs. De bondscoach van Wales vertelt bij de United Podcast dat hij eveneens offers moest brengen wat betreft eten en drinken.

"Ik hou van chocola en van heel veel boter op mijn brood. Als ik niet goed speelde of me een beetje loom voelde, stopte ik er meteen helemaal mee. Als ik goed speelde en nog altijd veel boter at, ging ik gewoon vrolijk verder. Het was niet een fysiek iets, het was mentaal. Het was jezelf een straf opleggen. De Dairy Milk (soort chocola, red.) bleef in de kast totdat ik had gescoord."