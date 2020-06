Zelfs bij ‘reusachtig salarisoffer’ moet PSV zeker 1,5 miljoen netto betalen

Roger Schmidt heeft enkele aanwinsten voor PSV op het oog, zo meldt Voetbal International woensdagochtend. De nieuwe trainer van de Eindhovenaren draagt vanuit zijn eigen netwerk kandidaat-versterkingen aan, maar door de coronacrisis is het realiseren van inkomende transfers nu geen prioriteit, zo klinkt het. Schmidt wil uiteindelijk op twee of drie posities versterking.

De Duitser ziet ten eerste graag een verdediger komen. Daniel Schwaab is vertrokken en ook de van AC Milan gehuurde back Ricardo Rodríguez keert waarschijnlijk niet terug. 'De Zwitserse back heeft laten weten dat hij best in Eindhoven wil blijven, maar dat is alleen mogelijk als hij een reusachtig salarisoffer wil brengen. PSV rekent daar niet op', zo klinkt het.

Ook het Eindhovens Dagblad ziet een nieuwe samenwerking overigens niet gebeuren. 'De kans dat hij terugkeert, is minimaal', aldus de krant. 'Hoewel de zaakwaarnemer van Rodríguez de piste in Eindhoven is blijven verkennen, bleek afgelopen week opnieuw dat PSV nu niet aan de financiële eisen van de Zwitser kan voldoen. Zelfs al zou hij afzien van de helft van zijn verdiensten, dan nog gaat het om anderhalf miljoen euro netto per jaar. Dat gaat zeker nu boven de macht van PSV.'

De tweede wens van Schmidt betreft volgens Voetbal International het middenveld. De trainer concludeert dat de PSV-selectie daar 'kwaliteit en ervaring' tekortkomt. 'Over de bezetting in het doel, waar PSV bij een vertrek van Jeroen Zoet nog over Lars Unnerstall en Robbin Ruiter beschikt, is Schmidt nog niet uit', meldt het weekblad.