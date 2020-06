Transfer van Frenkie de Jong zorgt voor snelle rentree in de Eredivisie

Mohammed Allach keert een halfjaar na de breuk met Vitesse terug in de Eredivisie. De voormalig verdediger wordt technisch directeur bij RKC Waalwijk, zo vertelt hij in gesprek met de Gelderlander. De betrokkenheid van sponsor Ben Mandemakers speelde ook een belangrijke rol voor Allach bij zijn beslissing om voor RKC te kiezen, aldus het Algemeen Dagblad.

Allach was van 2009 tot 2011 al actief in Waalwijk en in die periode werkte hij nauw samen met de langst zittende sponsor in het betaalde voetbal. Het plan is dat Allach als technisch directeur, samen met algemeen directeur Frank van Mosselveld, een stevig voetbaltechnisch fundament neer gaat leggen. Willem van der Linden is de commercieel directeur bij de Waalwijkers.

Dat RKC kan investeren in de organisatie en met een driekoppige directie kan werken is volgens de krant mede te danken aan de inkomsten die de club nog steeds voor de toptransfer van Frenkie de Jong van Ajax naar Barcelona ontvangt. De Jong is opgeleid door de gezamenlijke opleiding van Willem II en RKC, waardoor de clubs miljoenen incasseren. "Maar we blijven realistisch en gaan geen gekke dingen doen", benadrukt Van Mosselveld. "Met ons spelersbudget zullen we creatief en slim moeten zijn."

"De club en de mensen om RKC heen hebben altijd een warm plaatsje gehad in mijn hart. Het is geweldig om te zien wat er bij RKC na een zware periode weer is neergezet", reageert Allach, doelend op de faciliteiten, het natuurgras en de speelwijze onder trainer Fred Grim. "Natuurlijk komt er geluk bij kijken. Maar het plan van RKC spreekt me enorm aan. Daar wil ik mijn bijdrage leveren."