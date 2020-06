‘Feyenoord gruwelt van doemscenario en is met nog twee spelers bezig’

Feyenoord wil de transfer van Mark Diemers snel afronden. De 26-jarige middenvelder van Fortuna Sittard leek op weg naar FC Groningen, maar gaat volgens het Algemeen Dagblad alsnog naar De Kuip verkassen. De krant legt uit waarom Feyenoord 'weer' bij een speler uit de Eredivisie uitkomt, terwijl onder technisch directeur Frank Arnesen een andere koers zou worden uitgestippeld.

'De aankoop van de Slowaak Robert Bozenik zou een voorbode zijn van een ander aankoopbeleid. De komst van Oguzhan Özyakup, op huurbasis, deed dat nog meer vermoeden', aldus het dagblad, dat nu vooral wijst naar de impact van de coronacrisis. Feyenoord heeft weinig geld te besteden en clubs staan ook niet in de rij om spelers weg te plukken uit Rotterdam, zo klinkt het.

Linssen zegt Feyenoord af en aast op het buitenland: 'Ik word al grijs'

Arnesen zei onlangs nog dat men het zoekt in huurconstructies en transfervrije spelers. 'Dat is Diemers niet, maar zijn transfersom ligt ver onder het miljoen en ook salaristechnisch is hij prima binnen te hengelen. Ook tijdens de coronacrisis zien ze de al best ervaren Leeuwarder als een koopje.' Naar verluidt wil trainer Dick Advocaat hoe dan ook nog twee middenvelders, exclusief het eventuele bijtekenen van Leroy Fer.

'De situatie van vorig jaar zomer, toen Jaap Stam werkte met een incomplete selectie met veel jeugdspelers en nieuwelingen die niet fit waren, daar gruwelen ze in De Kuip nog van. En de jeugdopleiding heeft de middenvelders met potentie simpelweg niet klaar staan. (...) Diemers is niet gehaald om Feyenoord op sleeptouw te nemen, maar kan volgens de leiding wél een belangrijke rol vervullen.' De wens om, los van Diemers, nog een echte kwaliteitsinjectie te doen op het middenveld en eentje aan de linkerkant voorin, blijft bij Advocaat en Arnesen onveranderd, concludeert de krant.