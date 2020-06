‘Donyell Malen hakt knoop door over nabije toekomst in Eindhoven’

Donyell Malen heeft de intentie om volgend seizoen bij PSV te spelen, zo claimt Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad dinsdagavond op Twitter. De aanvaller wordt ondanks zijn zware blessure van de afgelopen maanden in verband gebracht met diverse clubs in Europa. Volgens Elfrink wil de spits echter actief blijven in het Philips Stadion.

"Het plan van en met Malen is (...) om komend seizoen bij PSV weer te gaan scoren. In de voetballerij is niks honderd procent zeker en geruchten zullen er altijd zijn, maar de intentie is dat hij bij PSV na zijn blessure weer op stoom raakt", meldt de journalist over de toekomst van Malen, die momenteel nog tot de zomer van 2024 vastligt in Eindhoven.

Hendrix: 'Op een gegeven moment wordt je gewoon gek in je eentje'

De viervoudig Oranje-international trok afgelopen seizoen de aandacht door onder meer elf keer te scoren in veertien Eredivisie-wedstrijden én te debuteren voor het Nederlands elftal. Diverse clubs in Europa werden zodoende de afgelopen maanden gelinkt aan de 21-jarige Malen, waaronder Barcelona, Juventus, AC Milan en Napoli.

PSV heeft overigens al iets meer dan 15.000 seizoenkaarten voor het seizoen 2020/21 verkocht, zo meldt het Eindhovens Dagblad. Daarbij gaat het om bestaande abonnementen die de laatste twee weken zijn verlengd. Ook zijn er ongeveer 2.900 aanvragen voor een nieuwe kaart, wat het totaal op 18.000 kan brengen, zo meldt PSV aan de krant.