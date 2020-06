Jeroen Manschot onthult zeer onlogisch salarissysteem scheidsrechters

Jeroen Manschot spreekt dinsdag in gesprek met oud-voetballer Andy van der Meijde openhartig over de bezoldiging van KNVB-scheidsrechters. De 37-jarige leidsman gaat niet in detail in op zijn maandsalaris, maar legt wel uit hoe de salarissen van de scheidsrechters in Nederland zijn opgebouwd. Bovendien onthult Manschot dat het bezoldigingssysteem in Nederland voorheen niet altijd even logisch was.

Manschot krijgt bij Andy in de auto! de vraag gesteld of hij als scheidsrechter ‘goed’ verdient. "Er zijn mensen die er harder voor moeten werken", reageert de arbiter realistisch. "Maar vergeet niet: je staat wel elke maandag met je porem op televisie en in de krant. Je moest eens weten hoeveel mensen iets van en iets over je vinden. En we moeten het allemaal in korte periode verdienen. Wij zijn geen Messi en Ronaldo: als ik straks 47 ben moet ik gewoon werken."

"De vergoedingen in Nederland zijn op zich wel prima, hoor. Natuurlijk kan er wel wat meer bij, maar ik fluit omdat ik het leuk vind: je moet het niet doen voor het geld. Maar het is wel mijn werk en daar wil je voor beloond worden", vervolgt Manschot, die opmerkt dat de salarissen van scheidsrechters vaak worden vergeleken met die van spelers. "Maar met alle respect: ik verdien meer dan de gemiddelde speler in de Keuken Kampioen Divisie. De uitzonderingen van Ziyech (die bij Ajax naar verluidt een slordige vier miljoen euro per jaar verdient, red.) heb je in Nederland bijna niet. Wij verdienen in verhouding tot de spelers volgens mij niet eens zo verkeerd."

Manschot, die het afgelopen seizoen zeventien wedstrijden leidde in de Eredivisie, legt uit dat alle scheidsrechters in Nederland een vast basissalaris hebben. "Een daarnaast krijgen we een wedstrijdvergoeding. De wedstrijden zijn verdeeld in verschillende categorieën, waarbij Ajax - Feyenoord tot de hoogste categorie behoort en Heracles Almelo - ADO Den Haag bijvoorbeeld tot de laagste." Manschot noemt 'media-aandacht' en 'belangen' factoren die meewegen bij de indeling van duels in de verschillende categorieën.

De scheidsrechter vindt het niet meer dan logisch dat een scheidsrechter meer opstrijkt bij grotere wedstrijden. Toch is dat niet altijd zo geweest, zo onthult hij. "Er is een tijd geweest dat je als scheidsrechter het beste op vrijdag kon fluiten. Je kon dan beter op vrijdagavond in de Eerste Divisie TOP Oss - MVV fluiten dan op zondag Ajax - Feyenoord, omdat je dan meer vergoed kreeg vanwege een midweekse toeslag. Dat is sportief gezien natuurlijk een hele rare constructie. Je moet natuurlijk het meeste verdienen bij Ajax - Feyenoord, dat zijn de klassiekers."