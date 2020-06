Neymar wekt woede met krenkende uitlating over stiefvader (23)

Neymar heeft zich niet populair gemaakt bij de homogemeenschap in Brazilië. De aanvaller van Paris Saint-Germain heeft tijdens een onderonsje met vrienden op videosite Twitch zijn huidige 23-jarige stiefvader Tiago Ramos uitgemaakt voor 'viadinho', een negatieve term waarmee een homoseksuele man wordt aangeduid. Een bekende LHBT-organisatie in Brazilië dat strijdt voor de rechten van lesbiennes, homo's, biseksuelen en transgenders in het Zuid-Amerikaanse land zet juridische stappen vanwege het woordgebruik van Neymar.

Nadine Goncalves, de 52-jarige moeder van Neymar, bracht haar jonge vlam afgelopen dinsdag naar het ziekenhuis nadat Ramos een diepe wond had opgelopen. Toen vrienden van Neymar aan de aanvaller vroegen wat er was gebeurd, gaf hij aan zijn twijfels te hebben bij het voorval. Ramos en zijn moeder vertelden dat de jongeman van de trap was gevallen, maar Neymar vermoed dat Ramos agressief was jegens zijn moeder nadat Ramos 'opnieuw' teveel had gedronken.

Bij een ruzie zou Ramos een klap op een glazen tafel hebben gegeven en zo de wond zijn opgelopen. Toen Neymar naar het incident vroeg, gaf zijn moeder naar verluidt 'geen overtuigend' antwoord, aangezien de glazen tafel ver van de trap afstond. Neymar blies in gesprek met zijn vrienden stoom af, maar audio daarvan lekte uit en werd door verschillende Braziliaanse media gepubliceerd.

De mannen hadden onderling gesproken over de mogelijkheid om de 'biseksueel' aan te pakken en om 'een bezemsteel in zijn kont' te stoppen. Neymar en consorten refereerden aan het verleden van Ramos, die met verschillende mannen had aangepapt alvorens hij met Goncalves een relatie was aangegaan. Neymar gebruikte daarbij ook het woord 'viadinho', wat vrij vertaald 'flikker' betekent. Neymar en zijn advocaten hebben nog niet gereageerd op het verhaal.