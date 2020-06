‘Sandro Tonali heeft stap naar Europese top te pakken met deal van 30 miljoen’

Sandro Tonali lijkt aankomende zomer eindelijk een transfer naar de Europese top te gaan maken. Het twintigjarige toptalent van Brescia staat namelijk op het punt zijn toekomst te gaan verbinden aan Internazionale, zo verzekert de doorgaans goed ingevoerde transferspecialist Gianluca Di Marzio van Sky Italia vanavond. Met de transfer is naar verluidt minimaal dertig miljoen euro gemoeid.

Tonali staat al jarenlang te boek als een van de grootste talenten van Italië. De controleur is afkomstig uit de jeugdopleiding van Brescia en speelde de afgelopen twee seizoenen al 53 wedstrijden in de Serie B. Dit seizoen is hij met Brescia actief in de Serie A en staat de teller voor Tonali op 23 competitieoptredens, waarin hij 1 doelpunt en 5 assists wist aan te tekenen.

Brescia beleeft een moeizaam seizoen, de promovendus staat met slechts 16 punten uit 26 duels onderaan in de Serie A en stevent zodoende af op degradatie, maar Tonali blijft bijzonder begeerd. Juventus, Manchester United, Arsenal, Fiorentina, Barcelona, Napoli en Paris Saint-Germain werden al in verband gebracht met de drievoudig international van Italië, maar die heeft naar verluidt een duidelijke voorkeur voor Inter.

Volgens Di Marzio is Tonali al persoonlijk rond met de grootmacht uit Milaan en zijn ook de twee clubs inmiddels dicht bij een akkoord. Brescia mikte aanvankelijk op een transfersom van vijftig miljoen euro, maar is nu bereid om genoegen te nemen met dertig miljoen euro, gezien de naderende degradatie en de financiële gevolgen van de coronacrisis. De transfersom zou middels allerlei bonusconstructies uiteindelijk nog wel hoger kunnen uitvallen.