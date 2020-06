‘Ik had een hele heftige clash met Ramos, hij vond het echt niet kunnen’

Jesus Olmo koestert geen wrok richting Sergio Ramos. De voormalig clubarts van Real Madrid, van 2013 tot 2017 actief bij de Koninklijke, had naar verluidt regelmatig woordenwisselingen met de spelers vanwege bepaalde behandelingen van blessures. Ramos suggereerde in de media dat de medische staf niet optimaal zou functioneren en in gesprek met Ideal erkent de arts dat hij regelmatig botste met de centrumverdediger.

"Ik had met Sergio een unieke relatie, omdat we ook een hele heftige clash hadden gehad", vertelt Olmo. "Hij is net als ik een persoon die dingen recht in je gezicht zegt. Ik deed dingen die hij echt niet vond kunnen. Hoewel ik uitleg gaf, bleef hij bij zijn standpunt. Hij bleef respectvol, maar ik ging niet naar zijn pijpen dansen. Ik moet zelf een goed oordeel kunnen vellen."

"We hadden onze meningsverschillen, maar onze professionele relatie was goed. We respecteerden elkaar zeer. Hij vertrouwde altijd op mijn oordeel als hij een blessure had. Hij deed wat ik van hem verlangde. Ik heb nog steeds een goede band met hem. Als hij mij de hand toereikt, schud ik hem de hand", aldus de arts, die bij Real met veel topspelers heeft samengewerkt. Olmo zegt dat vooral Gareth Bale, sinds medio 2013 actief bij de Madrilenen, veel indruk op hem maakte.

"Bale is waarschijnlijk de beste atleet die ik ooit heb gezien. Hij is een natuurtalent, volgens mij is hij in staat om te excelleren in iedere sport. Hij is atletisch, heeft geweldige genen en is ook nog technisch erg sterk. Hij heeft de meeste indruk op mij gemaakt. Maar dan kijken mensen natuurlijk naar de wedstrijden en dan speelt er iets anders mee", zegt Olmo, die doelt op de vele blessures van Bale.

Olmo neemt het op voor de aanvaller, die door zijn vele kwetsuren niet echt geliefd is bij de achterban van Real. "Alle atleten hebben hun fysieke problemen. Een goed medisch team zorgt ervoor dat er zo min mogelijk problemen zich voordoen, dat is ook gewoon zo. De enige manier op dit op te lossen, is hard blijven werken en heel gericht te werk gaan. Dat vraagt ook veel van de speler zelf natuurlijk."