AC Milan-speler staat doodangsten uit: ‘Ze richtten een pistool op mijn gezicht’

Samu Castillejo lijkt dinsdag in het centrum van Milaan het slachtoffer te zijn geworden van een gewapende overval. De 25-jarige aanvaller van AC Milan laat vanavond via Instagram zelf weten overvallen te zijn door twee mannen die een pistool op hem richtten.

"Is alles oké in Milaan? Ik ben zojuist overvallen door twee mannen die een pistool op mijn gezicht richtten", zo schrijft Castillejo op Instagram Stories. Milan is zelf nog niet met een communiqué naar buiten getreden, maar volgens de doorgaans goed ingevoerde fanwebsite Milannews.it zagen de twee overvallers hun kans schoon toen Castillejo in zijn auto stopte bij een verkeerslicht. Zij bedreigden de Spanjaard met een vuurwapen en maakten vervolgens diens horloge buit.

Castillejo is sinds de zomer van 2018 actief voor AC Milan, dat destijds 21,3 miljoen euro betaalde aan Villarreal voor de diensten van de rechtsbuiten. Hij speelde dit seizoen 16 wedstrijden in de Serie A, waarin hij twee doelpunten en twee assists wist aan te tekenen. Milan speelt aanstaande vrijdag het tweede duel met Juventus in de halve finales van de Coppa Italia; de heenwedstrijd eindigde op 13 februari in een 1-1 remise.