‘Chelsea ziet opvolger van Lampard en wil in 2021 koers wijzigen’

Chelsea is niet alleen bezig met het strikken van Kai Havertz en Timo Werner, zo meldt het Duitse Transfermarkt. Naast de aanvallende middenvelder van Bayer Leverkusen en de spits van RB Leipzig zou ook Julian Nagelsmann op de radar staan bij de Londenaren. De 32-jarige trainer van die Roten Bullen moet in 2021 de opvolger worden van Frank Lampard op Stamford Bridge.

De Engelse topclub zou na het seizoen 2020/21 graag Nagelsmann voor de spelersgroep zien. Lampard wordt intern wel gezien als handige navigator tijdens de transferban en tijdelijke leider in het post-coronatijdperk, maar niet als een oplossing voor de lange termijn. Het verhaal is opvallend, daar Lampard sinds zijn intrede juist veel fans heeft overtuigd van zijn trainerskwaliteiten.

Werner not distracted by Chelsea move - Nagelsmann

De voormalig manager van Derby County is sinds medio 2019 actief bij Chelsea en krijgt veel lof voor het feit dat hij veel jeugd de kans geeft in de hoofdmacht. Bovendien presteren the Blues met een huidige vierde plek in de Premier League volgens menigeen goed, waardoor de positie van de oud-middenvelder niet ter discussie zou staan. Lampard ligt daarnaast nog tot medio 2022 vast in Londen.

Het is overigens de vraag of Chelsea Nagelsmann weet te overtuigen van een overstap, zo benadrukt men. De trainer, die tot de zomer van 2023 vastligt bij de Duitse topclub, liet eerder weten dat hij niet wil filosoferen over zijn toekomst. "Het is altijd prettig als mensen aardige dingen over je zeggen. Maar feit is dat ik pas aan het begin van mijn carrière als hoofdtrainer sta", aldus de Duitser.