Guardiola haalt oude bekende naar Man City: ‘Ik ben verheugd’

Juanma Lillo voegt zich bij de technische staf van Josep Guardiola, zo meldt Manchester City dinsdag via de officiële kanalen. De 54-jarige Spanjaard was trainer van Guardiola toen laatstgenoemde actief was in Mexico bij Dorados de Sinaloa. Lillo geldt als opvolger van de naar Arsenal vertrokken Mikel Arteta.

Lillo komt over van het Chinese Qingdao Huanghai. "Ik ben verheugd dat ik me bij de staf van Manchester City mag voegen. Mijn relatie met Pep gaat vele jaren terug. Ik ben erg blij dat ik weer met hem ga samenwerken bij zo'n geweldige ploeg", aldus de coach. Lillo was eerder actief bij onder meer Vissel Kobe, Sevilla, Real Sociedad en het Colombiaanse Atlético Nacional. De oefenmeester heeft in het verleden onder anderen Andrés Iniesta, David Villa en Yaya Touré onder zijn hoede gehad.

Directeur Txiki Begiristain is eveneens blij met de samenwerking, zo geeft hij aan op de clubsite. "We zijn blij Juanma te kunnen verwelkomen bij Manchester City. Zijn ervaring die hij heeft opgedaan op drie continenten, met enkele bekende namen in het mondiale voetbal als speler gehad te hebben, kan van belangrijk zijn voor Pep en zijn team. We kijken uit naar de samenwerking."