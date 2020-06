‘Wijnaldum kent geen twijfels meer en hakt knoop door over toekomst’

Liverpool heeft een doorbraak bereikt in de contractonderhandelingen met Georginio Wijnaldum , zo weet The Guardian dinsdag te melden. De verwachting is dat de 29-jarige middenvelder op korte termijn zijn handtekening zet onder een verbintenis voor drie of vier seizoenen. De Oranje-international ligt momenteel tot volgend jaar zomer vast op Anfield.

De gesprekken tussen de leiding van Liverpool en Wijnaldum over een nieuwe deal worden door The Guardian aangemerkt als ‘positief’. De middenvelder heeft altijd de intentie gehad om de koploper in de Premier League trouw te blijven, maar hij wil van manager Jürgen Klopp wel eerst de garantie hebben dat hij ook volgend seizoen tot de bepalende spelers behoort binnen de selectie. De Duitse trainer heeft Wijnaldum en diens entourage al meermaals laten weten dat van een voortijdig vertrek van de ex-speler van Feyenoord en PSV geen sprake kan zijn.

De situatie rondom Wijnaldum wordt al enige tijd met interesse gevolgd door verschillende Europese topclubs. De Daily Mirror noemt Barcelona als ‘bewonderaar’ van de Nederlander, terwijl Goal maandag Bayern München en Juventus naar voren schoof als gegadigden voor Wijnaldum. In een eerder stadium kwam Internazionale naar boven als mogelijke nieuwe werkgever, maar het lijkt er nu op dat Liverpool aan het langste eind trekt, ondanks de vermeende moeizame recente onderhandelingen met sportief directeur Michael Edwards.

Klopp is niet alleen onder de indruk van de voetballende kwaliteiten van Wijnaldum. Laatstgenoemde vervult ook buiten het veld een zeer belangrijke rol bij Liverpool. De middenvelder deinst er niet voor terug om zijn mening te geven als hij het gevoel heeft zich te moeten uiten. Zo was Wijnaldum samen met Virgil van Dijk de initiatiefnemer van het statement van Liverpool tegen racisme, voorafgaand aan de training vorige week maandag, zo blijkt uit berichtgeving van Goal.