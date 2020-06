Klopp sprakeloos na sluiten deal: ‘Ik kan niet de juiste woorden vinden'

Adam Lallana heeft zijn aflopende contract met een maand verlengd tot eind juli, zo maakt Liverpool wereldkundig. De aanvallende middenvelder maakt hierdoor sowieso het seizoen af in de Premier League, dat op 17 juni wordt hervat. The Reds benadrukken echter ook dat Lallana na afloop van zijn verbintenis vertrekt, na zes seizoenen te hebben gespeeld op Anfield.

"Ik weet dat Adam behoorlijk in trek is bij andere clubs, die hem voor volgend seizoen willen contracteren", verklaart manager Jürgen Klopp op de clubsite. "Deze contractverlenging geeft vooral aan hoe betrokken Adam is bij deze club en dit gebaar waarderen we dan ook zeer. Ik kan niet de juiste woorden vinden in het Engels om aan te geven hoe belangrijk hoe voor deze club is sinds ik hier ben begonnen (in 2015, red.)."

"Adam stelt Liverpool altijd op de eerste plaats, maar dan ook echt altijd", vervolgt Klopp zijn lofzang op Lallana. "In onze gesprekken heeft hij ook altijd benadrukt dat ik als manager de voorkeur moeten geven aan spelers die hier ook volgend seizoen nog zijn. Adam wil hier op een waardige manier afsluiten. Het zegt echter alles over zijn karakter dat hij de ontwikkeling van spelers die hier voor de lange termijn zijn niet in de weg wil staan. Zijn rol is echter té belangrijk om nu al afscheid te nemen."

Lallana werd in 2014 overgenomen van Southampton en de middenvelder kwam in de afgelopen zes seizoenen tot 22 doelpunten in 178 wedstrijden in het shirt van Liverpool. Voor de coronacrisis werd hij door Klopp meestal als invaller gebruikt. Lallana is in de Engelse media al gelinkt aan Leicester City, dat onder leiding staat van Brendan Rodgers. Het duo werkte enige jaren geleden bij Liverpool al samen.