Feyenoord plots favoriet in transfersoap door signaal Diemers

Feyenoord lijkt toch aan de haal te gaan met Mark Diemers. De 26-jarige middenvelder leek op weg naar FC Groningen, maar heeft aangegeven dat hij naar De Kuip wil. Volgens het Algemeen Dagblad willen de Rotterdammers de transfer snel afronden. Technisch directeur Frank Arnesen gaat vandaag in gesprek met de belangenbehartigers van de Fortuna Sittard-middenvelder.

Arnesen zit dinsdag om de tafel met een afvaardiging van Forza Sports Group, de vertegenwoordigers van Diemers. Maandagavond werd bekend dat Feyenoord interesse had, waarop FC Groningen naar buiten bracht dat het een akkoord had met zowel Diemers als Fortuna Sittard. Ondanks dat de speler zijn jawoord aan Groningen heeft gegeven, lijkt de club dan toch te worden afgetroefd door Feyenoord.

Feyenoord heeft de bevestiging gekregen dat Diemers graag in Nederland wil blijven spelen. Hij is net vader geworden en ziet brood in een overstap naar Rotterdam. Volgens de krant kan een transfer op korte termijn rondkomen. Het zorgt voor een verrassende wending, daar Groningen en Fortuna Sittard maandagavond een akkoord bereikten. Beide clubs waren al langer in hoofdlijnen akkoord, alleen over een doorverkooppercentage raakten zij het niet eens. Maandagavond werden de plooien gladgestreken. Echter, door inmenging van Feyenoord lijkt Groningen nu alsnog mis te grijpen.

Hoewel FC Groningen rekende op de komst van Diemers, hield Fledderus nog een slag om de arm. Of Feyenoord de Groningers nog kan aftroeven? “Dat kan natuurlijk nog, je weet nooit hoe het loopt in deze business. Als een topclub zich meldt, doet dat natuurlijk wat met een speler”, zei Fledderus maandagavond. “Zoals ik het vertel is in ieder geval de kant van het verhaal vanuit het perspectief van Groningen. Zaken kunnen uiteindelijk altijd nog mislukken, hoe zeker ze op zeker moment ook lijken. Wij gaan er in ieder geval vanuit dat afspraak afspraak is en dat de deal beklonken is. Dat heeft Fortuna ons ook laten weten en we gaan er vanuit dat Diemers en zijn zaakwaarnemer er ook zo inzitten.”