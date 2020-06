‘Ajax kan dankzij Overmars rekenen op groot deel van transfersom Zeefuik’

Deyovaisio Zeefuik heeft over belangstelling niets te klagen. Onder meer Hertha BSC en en Southampton hebben zich inmiddels officieel gemeld bij FC Groningen voor de rechtsback, zo verzekert het Dagblad van het Noorden dinsdag. Aan de eventuele verkoop van Zeefuik hoopt de clubleiding tussen de drie of vier miljoen euro over te houden, zo klinkt het.

"We gaan zien hoe het de komende weken loopt", betracht technisch directeur Mark-Jan Fledderus nog enige voorzichtigheid in gesprek met bovengenoemde regionale zender. "De kans is in ieder geval groot dat Deyo zijn laatste wedstrijd voor FC Groningen heeft gespeeld, alleen moet nog wel even de juiste prijs op tafel komen." De bestuurder gunt de vleugelverdediger een mooie transfer. "Het is logisch dat hij het op een hoger niveau wil proberen. Hij is er klaar voor. Het zijn fantastische clubs die interesse in hem hebben. Mooi voor die jongen."

GOAL OF THE SEASON 2019/2020 • Ziyech, Tagliafico, Lang, Promes, Brobbey, Woudstra & Reiziger

FC Groningen zal de transfersom die men ontvangt voor Zeefuik, die ook al is genoemd bij PSV en Stade Reims, niet volledig in eigen zak kunnen steken. Het Dagblad van het Noorden benadrukt dat Ajax, dat de rechtsback in 2018 voor 300.000 euro verkocht aan de Groningers, een halfjaar geleden, rond de transfer van Kaj Sierhuis naar Stade Reims, een doorverkooppercentage heeft bedongen. Naar verluidt gaat 50 procent van elke euro boven een transfersom van 3 ton voor Zeefuik richting Ajax.

Ajax en FC Groningen, dat Sierhuis enige tijd huurde, hadden in eerste instantie andere afspraken gemaakt. De Amsterdamse club had rondom de transfer van voornoemde spits naar Stade Reims een terugkoopoptie van 800.000 euro bedongen voor Zeefuik. Directeur voetbalzaken Marc Overmars leek de bepaling te willen activeren, maar de beleidsbepalers van FC Groningen waren een andere mening toegedaan, omdat de transfersom van de flankspeler veel hoger werd ingeschat. In ruil voor medewerking van de Trots van het Noorden bij het vertrek van Sierhuis naar Frankrijk werd de clausule echter van tafel geveegd, met een doorverkooppercentage als nieuwe afspraak tussen de clubs.