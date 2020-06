Ajax-uitshirt voor seizoen 2020/21 lijkt te zijn uitgelekt op Twitter

Het nieuwe uitshirt van Ajax voor het nieuwe seizoen lijkt te zijn uitgelekt. Op sociale media gaat een foto rond van het nieuwe tricot van de Amsterdammers. Het shirt heeft een ijsblauwe kleur en een witte ronde kraag met een rode rand. Het shirt is voorzien van verschillende schuine banen.

De lancering van het nieuwe uitshirt stond in eerste instantie voor eind mei op het programma. Volgens Footy Headlines valt het niet uit te sluiten dat het nieuwe uitshirt de komende dagen officieel gepresenteerd wordt. Ajax speelde in het afgebroken seizoen in een groen uitshirt met oranje accenten. Die kleuren lijken niet meer terug te komen in het nieuwe shirt.

?? - The new Ajax 2020/21 away kit seems to have leaked. My first impression: it's something to get used to, but I think it's going to look so good and fresh once we see the players wearing it. I like it. [pic via @JimmyDriessen] pic.twitter.com/8rhFfsZYKE