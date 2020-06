Wesley Sneijder kondigt grote onthullingen aan over mislukt EK

Het EK in 2012 verliep rampzalig voor het Nederlands elftal, dat in de poulefase verloor van achtereenvolgens Denemarken (0-1), Duitsland (1-2) en Portugal (1-2). Daarnaast werd meermaals gemeld dat de sfeer in de selectie van toenmalig bondscoach Bert van Marwijk beneden peil was. Recordinternational Wesley Sneijder, met 134 caps achter zijn naam staan, is van plan om een en ander te onthullen in zijn deze zomer te verschijnen biografie. Kees Jansma is de auteur van het boek over het voetballeven van Sneijder.

"Er komen dingen in te staan die niet bekend zijn", vertelt Sneijder dinsdag in gesprek met Giel Beelen van Radio Veronica. "De mensen snappen niet waarom het in 2012 zo faliekant misging, na zo’n fantastisch toernooi in 2010. Ik ga wel vertellen wat de problemen waren. De interne problemen binnen de selectie, die ga ik wel benoemen, ja. Maar ik doe wel alles met respect en eerlijk en open. Degenen die erbij waren en het lezen zullen weten dat het ook zo was. Ik wil die mensen niet kapot maken, dat is zeker niet aan de orde. Maar ik kom wel met feiten en dat is alleen maar goed."

Sneijder weet nog niet of hij ooit trainer wordt. De voetballerij blijft echter altijd trekken, zo benadrukt de oud-middenvelder. "Ik zal nooit helemaal weggaan uit het voetbal, dat is ondenkbaar. Ik ben nu bezig met het begeleiden van spelers. Echt begeleiden, ik wil mezelf geen zaakwaarnemer noemen. Ik wil echt het hele traject van zo’n spelertje beleven en daarin mijn ervaring meenemen om die spelers te helpen, en de ouders ook. Daar ben ik nu mee bezig. Ik sluit sowieso het trainerschap niet uit, het begint wel steeds meer te kriebelen."

De vorig jaar gestopte Sneijder geeft toe dat de omschakeling hem soms zwaar valt, zeker op fysiek vlak. Hij is de eerste om toe te geven dat er wel wat kilo’s zijn bijgekomen in de afgelopen maanden. "Als je stopt na dertig jaar actief bezig te zijn geweest, met elke dag trainen, en je stopt ineens, dan moet je lichaam ook even wennen. Ik heb thuis ook een spiegel. Ik kan zeggen dat er wel echt iets met mijn lichaam gebeurd is, hoor", sluit Sneijder af met een kwinkslag.