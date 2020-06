Drie oorzaken voor vertrek Schreuder, Melayro Bogarde hoeft niet te vrezen

TSG Hoffenheim zorgde dinsdagochtend voor een daverende verrassing met het congé van trainer Alfred Schreuder. De ploeg is nog volop in de race om Europese tickets, maar vier wedstrijden voor het einde moet hij het veld ruimen vanwege ‘verschillende meningen over belangrijke zaken’. Voetbalzone zoekt uit waar het fout is gegaan voor de Nederlander en kijkt ook naar de gevolgen voor de jonge Melayro Bogarde, die onder zijn leiding onlangs debuteerde in de hoofdmacht van die Hoffe.

Door Thijs Verhaar

Nee, ook clubwatcher Louis Loeser van Goal zag het ontslag van Schreuder niet aankomen. In de laatste drie wedstrijden haalde Hoffenheim liefst zeven punten en de 2-2 remise op bezoek bij degradatiekandidaat Fortuna Düsseldorf is ook geen extreem slecht resultaat als je in ogenschouw neemt dat captain Benjamin Hübner al in de negende minuut met rood van het veld werd gestuurd. “De resultaten staan er dus volledig los van, want de club hield ook het vertrouwen in hem toen hij eerder in het seizoen een serie van acht wedstrijden zonder overwinning had. Zelfs de 0-6 nederlaag tegen Bayern München werd hem vergeven door de clubleiding. We moeten het dus zoeken in andere oorzaken en ook de club verklaart dat een meningsverschil aan de wieg stond van deze breuk.”

De 47-jarige Nederlander stapte aan het begin van het seizoen in bij Hoffenheim, dat een opvolger zocht voor de naar RB Leipzig vertrokken Julian Nagelsmann. Schreuder had net een uitstekend jaar bij Ajax achter de rug, waar hij als assistent van Erik ten Hag werkzaam was en werd geroemd om zijn tactisch inzicht. Diezelfde kwaliteiten had hij tussen 2015 en 2018 ook al geëtaleerd bij die Hoffe, waar hij destijds ook als assistent-coach werkzaam was. Daarom twijfelde de club niet toen duidelijk werd dat hij interesse had in de vrijstaande vacature. Hoffenheim zocht iemand die met jonge spelers kon werken en bereid was te werken aan een nieuw elftal, want de ploeg zwaaide afgelopen zomer meerdere sterkhouders uit.

Schreuder wist voor het zetten van zijn handtekening al dat hij het moest stellen zonder Kerem Demirbay, Nico Schulz en Nadiem Amiri, maar werd verrast door het vertrek van spits Joëliton, die in juli voor 44 miljoen euro aan Newcastle United werd verkocht. Een directe vervanger kwam er pas in januari, in de persoon van Munas Dabbur. Hij maakte toevallig afgelopen weekend zijn eerste treffer na tien wedstrijden, maar is beslist niet de goalgetter die Schreuder hoopte te krijgen. De Nederlander slaagde er desondanks in zijn ploeg naar de zevende positie te leiden, met een achterstand van twee punten op plek zes, die aan het einde van de rit recht geeft op deelname aan de Europa League. Zijn taken worden tot het einde van het seizoen overgenomen door Marcel Rapp en Kai Herdling, die in de jeugdopleiding werkten en samen met Schreuders voormalig assistenten Matthias Kaltenbach, Michael Rechner en Timo Gross het team in de resterende vier wedstrijden zullen leiden.

Op de clubsite laat Schreuder weten te balen van zijn vertrek, wat volgens de officiële uitleg met wederzijds goedvinden tot stand is gekomen. “Het is jammer. Maar het hoort er in het beroepsleven nu eenmaal bij dat je soms uiteenlopende meningen hebt. Je moet dan eerlijk tegen elkaar zijn en de juiste consequenties trekken", stelt de coach, die aangeeft ‘vanaf het begin’ geweten te hebben voor een ‘grote uitdaging’ te staan. Dat hij zijn debuutseizoen niet heeft af kunnen maken, stemt hem echter niet rancuneus. “Ik heb heel veel plezier gehad in mijn werk hier. Ik ben de club dankbaar voor de kans die ik heb gekregen om in de Bundesliga te werken." Wat hij nu wil gaan doen, is nog niet bekend.

Vanuit de club laat directeur Peter Görlich weten Schreuder dankbaar te zijn voor zijn inspanningen. “Alfred heeft het team gestabiliseerd dit seizoen en onder zijn leiding zijn we een middenmoter in een seizoen dat een van de meest rare in de geschiedenis van de Bundesliga is.” Hoofd voetbalzaken Alexander Rosen gaat iets nader in op het afscheid, maar geeft ook geen bijzonderheden. "We hadden verschillende meningen over belangrijke zaken, waardoor het geen zin had om tot het einde van het seizoen met elkaar door te gaan.” Clubwatcher Loeser denkt dat het een optelsom van drie factoren is geweest die uiteindelijk tot het congé van Schreuder heeft geleid. De speelstijl, de strategie op de transfermarkt en de concrete doelstellingen op korte en lange termijn.

“Schreuder is wat dat betreft altijd heel voorzichtig geweest met zijn uitspraken omtrent Europees voetbal. Hij heeft vanwege de vele uitgaande transfers nooit uitgesproken wat zijn doelstelling is en zelfs nu hij zo kort bij plek zes stond, durfde hij het niet aan om verwachtingen uit te spreken richting de fans”, aldus de Goal-journalist. “Tel daarbij op dat het spel niet zo aanvallend en spectaculair is als men gewend is en dan heb je al twee problemen. Vooral tegen de grote teams parkeerde hij de bus en ook tegen de kleinere teams had Hoffenheim het onder zijn leiding lastig om het spel te maken, omdat er geen duidelijk plan was.” De positie op de ranglijst verbloemt volgens de clubwatcher veel, maar intern was er al langer kritiek op de speelstijl van Schreuder, die vermoedelijk ook meer inspraak eiste in het transferbeleid en hier een andere visie op nahield dan de clubleiding.

Melayro Bogarde, hier actief bij Oranje Onder-17, is een achterneef van oud-international Winston Bogarde.

Voor centrumverdediger Melayro Bogarde zal het afscheid ongetwijfeld als een tegenvaller gelden. De jeugdinternational van Oranje Onder-19 kreeg op dertig mei verrassend een basisplaats tegen FSV Mainz 05 en groeide zodoende met zijn 18 jaar en 2 dagen uit tot de jongste Nederlander ooit in de Bundesliga. Zes dagen later mocht hij invallen tegen Düsseldorf, wat nu het laatste duel van Schreuder als eindverantwoordelijke blijkt te zijn geweest. Bogarde viel vijf minuten voor tijd in en deed dat volgens Loeser naar behoren. “Hij oogde stabiel en dat is knap als je in ogenschouw neemt dat de ploeg met een man minder stond en moest verdedigen. Toch kon hij in zo’n korte tijd niet laten zien wat hij allemaal in huis heeft.”

Bogarde is afkomstig uit de jeugdopleiding van Feyenoord en maakte in de zomer van 2018 de oversteek naar Hoffenheim. Die ploeg staat in Duitsland bekend als club die de jeugd de kans geeft en heeft uitstekende faciliteiten. De jonge Nederlander heeft ondanks zijn jonge leeftijd al een imposante hoeveelheid fysieke kracht en beschikt daarnaast over veel snelheid, terwijl hij ook een prima techniek heeft. Hij durft in te dribbelen en wordt door Loeser omschreven als een ‘zeer moderne centrale verdediger’. Zijn debuut was echter ongelukkig te noemen met een vroege gele kaart na een harde tackle. “Uiteindelijk werd hij in de rust gewisseld omdat hij dichtbij een tweede gele kaart zat. Al bij al heeft hij dus nog niet veel kunnen laten zien, maar ik weet zeker dat zijn tijd gaat komen”, aldus de clubwatcher.

In het voordeel van Bogarde spreekt dat jeugdtrainer Marcel Rapp wordt toegevoegd aan de technische staf. “Rapp kent hem natuurlijk goed en weet wat hij aan hem heeft. Natuurlijk staat het boeken van resultaat voorop, maar het invoegen van jong talent is een belangrijke pijler binnen de club", weet Loeser. "Bovendien heeft Bogarde ook gewoon de kwaliteiten om daar te staan. Ik denk dat hij een heel mooie toekomst voor zich heeft en binnen de kortste keren klaar mag worden geacht voor een leidende rol in het elftal.” Hoffenheim treedt vrijdag in eigen huis aan tegen RB Leipzig en moet het dan stellen zonder de geschorste Hübner, dus Bogarde mag direct hopen op speeltijd onder de nieuwe technische staf. De resterende drie duels spelen die Hoffe tegen achtereenvolgens Augsburg, Union Berlin en Borussia Dortmund.