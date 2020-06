AD: Feyenoord bereikt akkoord met trainer voor beloftenteam

Rini Coolen wordt de nieuwe trainer van Feyenoord Onder-21. Volgens het Algemeen Dagblad hebben de Rotterdammers een akkoord bereikt met de 53-jarige trainer. Coolen was niet de eerste keus, want technisch directeur Frank Arnesen klopte eerst aan bij Dirk Kuyt en Alfons Groenendijk.

De aanstaande aanstelling van Coolen is geen verrassing. De trainer bevestigde eerder deze maand al dat hij in gesprek was met Feyenoord. Hij zat zonder club na zijn vertrek bij het Noorse Rosenborg BK. Daar was hij aanvankelijk het hoofd van de jeugdopleiding, maar later werd hij aangesteld als hoofdtrainer en won hij de landstitel en beker. Het is vooralsnog onbekend voor hoeveel seizoenen Coolen bij Feyenoord tekent.

Coolen, ex-trainer van onder meer FC Twente, AGOVV, RBC Roosendaal en Adelaide United, krijgt het komende seizoen de taak om kampioen te worden met Feyenoord, waardoor het nieuwe beloftenteam kan instromen in de voetbalpiramide. Dat traject werd eerder nog door de Rotterdammers geweigerd, maar met de komst van Arnesen als technisch directeur is het roer omgegooid. De kampioen van de Onder-21-teams van komend seizoen promoveert naar de Tweede Divisie.

Eerste keus Kuyt bedankte voor het aanbod van Feyenoord om het beloftenteam te gaan trainen. Ook Groenendijk had hier geen oren naar. “Ik heb hele goede gesprekken gehad met technisch directeur Frank Arnesen en was ook gevleid dat zo'n mooie club mij wilde hebben", benadrukte Groenendijk onlangs in een reactie aan RTV Rijnmond. "Maar op dit moment liggen mijn ambities bij het hoofdtrainerschap van een club op het hoogste niveau."