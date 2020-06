Bruggink heeft vermoeden over reden achter vertrek Schreuder

TSG Hoffenheim maakte dinsdag bekend dat er per direct afscheid wordt genomen van Alfred Schreuder. Beide partijen zouden het niet eens zijn over de manier waarop de club in de toekomst geleid zou moeten worden. Arnold Bruggink heeft de berichtgeving met verbazing aangehoord. De prestaties van Schreuder met Hoffenheim waren immers naar behoren. Ondanks het vertrek van Joelinton, Kerem Demirbay en Nico Schulz is de club op de zevende plaats terug te vinden in de Bundesliga. “Heel verrassend. Er moet echt iets aan de hand zijn, dat is wel duidelijk.”

Schreuder was bezig aan zijn eerste seizoen als hoofdtrainer van Hoffenheim. Het contract van de 47-jarige trainer liep door tot medio 2022. Volgens Bruggink heeft het vertrek van Schreuder niets te maken met de prestaties van het eerste elftal. “Als je kijkt naar de selectie van Hoffenheim, dan haal je er al veel uit. Waar ze met dit spelersmateriaal nu staan, is gewoon prima, heel veel meer kun je niet verwachten”, zegt hij tegenover FOX Sports. “En het is juist een club waar het normaal altijd rustig is, bij Hoffenheim werken ze in de relatieve luwte. Ze maken over het algemeen goed beleid en weloverwogen keuzes qua trainers, dus ik vind het wel opmerkelijk.”

Highlights Bundesliga speelronde 30

Bruggink denkt te weten hoe het komt dat Schreuder en Hoffenheim verschillen van inzicht. “Het komt voor dat een trainer graag wil investeren in een betere selectie en de club verder wil met jonge gasten die ze kunnen ontwikkelen en waarmee ze geld kunnen verdienen. Daar zou een verschil van inzicht kunnen zitten.” Door de verkoop van Joelinton (Newcastle United), Demirbay (Bayer Leverkusen) en Schulz (Borussia Dortmund) kwam er ruim honderd miljoen euro binnen. Hoffenheim investeerde ongeveer de helft van dat bedrag in nieuwe talentvolle spelers.

Nu Schreuder zijn handen vrij heeft, is het niet ondenkbaar dat hij een telefoontje zal krijgen van FC Twente. De Tukkers zijn op zoek naar een nieuwe trainer. Bruggink ziet Schreuder niet snel terugkeren in de Grolsch Veste. “Ik zou dat als ik hem zelf was niet zo snel doen. Als je eenmaal in het buitenland bent geweest, kan ik me voorstellen dat de verleiding groot is om daar een tijdje te blijven”, aldus Bruggink, die denkt dat Schreuder zeer gewild is. “De vraag voor hemzelf is wel of hij verdergaat als assistent of als hoofdtrainer. Hij is assistent van Erik ten Hag geweest en werd geroemd om zijn tactische visie en ideeën over voetbal. Misschien wil hij per se zelf hoofdtrainer zijn, maar hij kan als assistent misschien wel absolute top zijn.”