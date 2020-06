‘Chelsea is nog niet klaar en meldt zich met 85 miljoen weer in Duitsland’

Chelsea heeft volgens BILD de beste papieren om Timo Werner over te nemen van RB Leipzig. Manager Frank Lampard wil de Duitser van aanvoer voorzien en denkt daarbij aan Kai Havertz, zo meldt de Daily Mail dinsdag. Bayer Leverkusen vraagt naar verluidt circa 85 miljoen euro voor de aanvallende middenvelder, dit seizoen een van de uitblinkers in de Bundesliga.

The Blues weten dat er forse concurrentie is in de strijd om de handtekening van Havertz, maar desondanks is de Londense club er alles aan gelegen om de spelmaker naar Engeland te halen. Chelsea wil groots uitpakken nadat het transferverbod door de FIFA is opgeheven, zo klinkt het. Lampard is daarnaast op zoek naar geschikte opvolgers voor Willian en Pedro, die de club hoogstwaarschijnlijk transfervrij verlaten deze zomer. Eerder werd Hakim Ziyech al voor ruim veertig miljoen euro overgenomen van Ajax.

Hoe Chelsea eruit kan zien met Timo Werner en Hakim Ziyech in de ploeg

Simon Rolfes, technisch directeur van Leverkusen, kan niet met zekerheid zeggen waar de toekomst van Havertz ligt op clubniveau. "We weten nog niet wat er met hem gaat gebeuren", zo liet de bestuurder optekenen in de Duitse media. "We weten dat de topclubs in Duitsland en Europa achter hem aanzitten en dat hij de kwaliteiten heeft om overal te slagen." Het contract van Havertz, na de hervatting goed voor vijf doelpunten namens Leverkusen, loopt bij die Werkself nog twee jaar door.

Volgens berichtgeving van de Manchester Evening News staat Havertz zeker open voor een transfer richting Manchester United, dat eveneens is gelinkt aan Donny van de Beek en Jadon Sancho. The Independent echter kwam met het nieuws dat Bayern München goede hoop heeft dat Liverpool en Manchester United worden verslagen in de strijd om Havertz, al wist BILD te benadrukken dat een akkoord tussen Bayern en de middenvelder nog ver weg was.