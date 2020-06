Akkoord bereikt over Diemers, maar transfer nog geen uitgemaakte zaak

FC Groningen en Fortuna Sittard hebben alle plooien in de onderhandelingen over Mark Diemers gladgestreken. Ivo Pfennings, directeur bij de Limburgse club, bevestigt in gesprek met L1 dat er een akkoord bereikt is over de 26-jarige middenvelder. Toch is het nog geen uitgemaakte zaak dat Diemers, voor wie Feyenoord zich op het laatste moment gemeld heeft, naar FC Groningen verkast, want hij moet nog tot een persoonlijk akkoord komen.

Diemers leek al een tijdje onderweg naar FC Groningen en er was sprake van een mondeling akkoord, maar de partijen waren het nog niet eens over een doorverkooppercentage dat de middenvelder zelf had bedongen. Fortuna wilde daar niet voor opdraaien, waardoor het nog een heikel punt was. Dat gesteggel bood Feyenoord nog de mogelijkheid om zich te melden voor Diemers, waardoor FC Groningen zich genoodzaakt zag om het bedrag voor zijn rekening te nemen.

‘Treuzelend FC Groningen bood Feyenoord opening in strijd om Diemers’

Lees artikel

De inmenging van Feyenoord heeft het mondeling akkoord tussen FC Groningen en Fortuna volgens de regionale zender dusdanig onder druk gezet dat de clubs nu alle plooien hebben gladgestreken. “Daar hebben we gisteravond alsnog overeenstemming over bereikt”, zegt Pfennings in gesprek met L1. Over de hoogte van de transfersom wil hij met het oog op de nog lopende onderhandelingen tussen FC Groningen en Diemers geen uitspraken doen. Pfennings toont zich tevreden met het bedrag dat Fortuna vangt voor het nog tot medio 2021 lopende contract van de middenvelder. “Zeker met de wetenschap van nu. We zijn tevreden met de deal.”

L1 meldt dat Feyenoord zich overigens niet bij Fortuna heeft gemeld voor Diemers, maar alleen bij zijn zaakwaarnemer. Als de middenvelder geen persoonlijk akkoord weet te bereiken met FC Groningen, is er voor Fortuna Sittard nog een transfer naar een andere club mogelijk. Mark-Jan Fledderus, technisch directeur van FC Groningen, claimde maandagavond tegenover het Dagblad van het Noorden dat Diemers zijn jawoord al had gegeven. “De handtekeningen worden normaal gesproken gezet na een medische keuring, maar bij mijn weten is een mondeling akkoord ook een akkoord. Wij gaan er dan ook gewoon vanuit dat het klaar is.”