Balotelli deelt cynische sneer uit na weigering toegang tot trainingscomplex

Mario Balotelli verscheen dinsdagochtend rond 08.45 uur op het trainingscomplex van Brescia, maar de aanvaller is desondanks niet op het trainingsveld verschenen van de laagvlieger. La Gazzetta dello Sport meldt dat Balotelli de toegang tot de trainingsfaciliteiten van de hekkensluiter in de Serie A is geweigerd door een medewerker. De 29-jarige spits besloot vervolgens om huiswaarts te keren.

Verschillende Italiaanse media melden dat Balotelli nog niet over de juiste medische papieren beschikt, waardoor het voor hem verboden is om mee te trainen bij Brescia. Het medisch attest van de huisarts, waarop staat dat hij is hersteld van maag- en darmklachten, zou door enkele vertragingen pas woensdag beschikbaar zijn. Het mailtje hierover arriveerde buiten kantooruren op de administratie van Brescia. De club benadrukt dat hij niet verzekerd zou zijn, mocht de aanvaller geblesseerd raken op de training. Op beelden is te zien hoe Balotelli nog een belletje pleegt, voordat hij bij iemand in de auto stapt en vertrekt. Volgens bovengenoemde krant kon Balo het niet laten om de aanwezige journalisten op een cynische sneer te trakteren. "Schrijf maar op dat ik weiger om te trainen."

De verstandhouding tussen Brescia en Balotelli is al enige tijd behoorlijk slecht. De aanvaller liet onlangs verschillende trainingen schieten, onder meer vanwege vermeende buikklachten. Voorzitter Massimo Cellino kende echter geen genade voor de ex-speler van Manchester City, AC Milan en Internazionale na het missen van enkele oefensessies. "De gedachten van Balotelli zijn niet langer bij zijn huidige werkgever", zei de preses in Qui Studio a Voi Stadio van TeleLombardia. Cellino noemde Balotelli verder een 'rare gozer' en zei ervan uit te gaan dat hij binnenkort vertrekt bij de club. Het contract van de 36-voudig international van Italië loopt nog twee jaar door, maar wordt automatisch beëindigd als de club degradeert.

Volgens onder meer La Gazzetta dello Sport en Sky Italia is Brescia bezig met ontbinding van het tot 2022 lopende contract van Balotelli. De berichtgeving schoot bij de flamboyante spits in het verkeerde keelgat. "Hoe kun je schrijven dat ik niet train", vroeg hij zich af op Instagram Stories. "Er zijn altijd journalisten bij als ik aan het trainen ben, met tv-camera's! Ik train bijna iedere dag tweemaal. Hoe kun je het bewijs ontkennen? Ik wist niet dat ik een spook was, onzichtbaar voor de camera's", die binnenkort met zijn kant van het verhaal komt. "Als het moment daar is, zal ik alles in detail uitleggen. Dan zullen jullie het begrijpen."