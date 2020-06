Scholes wijst voormalig Eredivisie-speler aan als ‘nachtmerrie’ op het veld

Ji-Sung Park speelde tussen 2005 en 2012 in het shirt van Manchester United, nadat hij werd overgenomen van PSV. Paul Scholes haalt in een gesprek met voormalig ploeggenoot Wes Brown voor MUTV herinneringen op aan de Zuid-Koreaanse middenvelder. Park wordt door Scholes bestempeld als een ‘absolute nachtmerrie’ als directe tegenstander op de training van Manchester United.

“Ik weet nog dat jij me probeerde te dekken op de training, maar je was niet de enige. Weet wie het ergste was? Ji-Sung Park. Hij was een nachtmerrie, echt ongelofelijk”, zegt Scholes tegen Brown. “Weet je nog dat hij het tegenover Andrea Pirlo deed? Ah, hij was buitengewoon. Hij had energie voor een hele dag en was enorm gedisciplineerd, dat was eigenlijk bizar. Op de training kwam hij gewoon naar me toe, dan keek hij naar me zonder iets te zeggen en ging naast me staan.”

“Dan dacht ik: oh Jezus, daar gaan we. Kom op, zeg ik iets tegen me, laat me lachen. Maar daar was hij ongelofelijk in. Hij staarde je recht in je gezicht aan en maakte daarmee duidelijk dat je geen bal zou raken”, gaat de 45-jarige oud-middenvelder verder. Park speelde uiteindelijk 204 wedstrijden voor Manchester United, waarin hij goed was voor 28 doelpunten en 29 assists. De honderdvoudig Zuid-Koreaans international werd in 2003 door PSV naar Europa gehaald, speelde verder in Engeland nog voor Queens Park Rangers en keerde in 2013 nog een jaar op huurbasis terug in Eindhoven om daarna een punt achter zijn loopbaan te zetten.

Scholes vertelt in hetzelfde interview dat hij zijn carrière in de jeugd van Manchester United ooit begon als aanvaller. “Ik was gewoon een doelpuntenmaker, iets wat je misschien niet gelooft als je ziet waar ik uiteindelijk terechtkwam op het veld. Eric Harrison (zijn jeugdtrainer, red.) zei altijd dat ik een centrale middenvelder zou worden.”