Alfred Schreuder vertrekt per direct bij TSG Hoffenheim

Alfred Schreuder en TSG 1899 Hoffenheim hebben de samenwerking per direct stopgezet, zo maakt Hoffe via de officiële kanalen bekend. De 47-jarige oefenmeester was pas sinds dit seizoen werkzaam bij de huidige nummer zeven van de Bundesliga en had nog een contract tot medio 2022. In het kielzog van Schreuder vertrekt ook zijn broer Dick, die als assistent-trainer bij Hoffenheim actief was.

“Alfred heeft het team gestabiliseerd dit seizoen en onder zijn leiding zijn we een middenmoter in een seizoen dat een van de meest rare in de geschiedenis van de Bundesliga is”, zegt Hoffenheim-directeur Peter Görlich op de website van de club. Alexander Rosen, verantwoordelijk voor de voetbalzaken, laat weten dat er een verschil van inzicht bestond. “We hadden verschillende meningen over belangrijke zaken, waardoor het geen zin had om tot het einde van het seizoen met elkaar door te gaan.”

“Ik wist vanaf het begin dat deze baan bij Hoffenheim een enorme uitdaging zou zijn. Ik heb het werk met heel veel plezier uitgevoerd en wil de club bedanken voor de kans om in de Bundesliga te werken. Helaas konden we het niet eens worden over de werkwijze richting de toekomst en dat vind ik jammer. Het komt in het leven vaker voor dat er verschillende meningen bestaan. Dan moet je eerlijk tegenover elkaar zijn”, laat Schreuder zelf weten op de website van Hoffenheim. Zijn taken worden tot het einde van het seizoen overgenomen door Marcel Rapp en Kai Herdling, die in de jeugdopleiding werkten en samen met Schreuders voormalig assistenten Matthias Kaltenbach, Michael Rechner en Timo Gross het team in de resterende vier wedstrijden zullen leiden.

Het vertrek van Schreuder komt als een daverende verrassing, omdat Hoffenheim met de huidige zevende plaats geen slecht seizoen kende in de Bundesliga en nog in de race is om een Europa League-ticket te veroveren. Onder het bewind van de oud-middenvelder werd er twaalf keer gewonnen, zeven keer gelijkgespeeld en elf keer verloren. Schreuder werd aan het begin van dit seizoen aangesteld als de opvolger van de naar RB Leipzig vertrokken Julian Nagelsmann en werkte eerder bij Ajax (assistent), Hoffenheim (assistent), FC Twente (hoofd-, interim- en assistent-trainer) en Vitesse (assistent).