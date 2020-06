CNN-interview met Dybala gaat viraal: ‘Bij Barcelona spelen zou mooi zijn’

Paulo Dybala heeft nog altijd niet zijn contract met Juventus verlengd. De aanvaller erkent in gesprek met CNN dat hij nog niet zo lang geleden zelfs dicht bij een vertrek uit Turijn was én geeft ook toe dat spelen met zijn landgenoot Lionel Messi bij Barcelona een mooi vooruitzicht zou zijn. De uitspraken van de Argentijns international, die nog maar tot medio 2022 op de loonlijst staat, worden op sociale media gretig gedeeld.

“Een contractverlenging bij Juventus? Op dit moment speelt er niets”, verzekerde Dybala in gesprek met de televisiezender. “Ik sta nog maar twee seizoenen onder contract. Dat is niet veel en ik begrijp dat het nu voor de club lastig is met het coronavirus. Maar anderen hebben hun contract wél verlengd. Ik heb veel respect en waardering voor de club en zijn mensen en ik heb een goede relatie met de voorzitter. Wellicht komt hij binnenkort met mij praten, of niet…”, zei Dybala lachend.

Dybala, 26 jaar, werd de voorbije twaalf maanden regelmatig met een vertrek bij Juventus in verband gebracht. Met name Manchester United en Tottenham Hotspur werden aan de ex-speler van Palermo gelinkt en de spits zelf erkent dat een transfer een optie was. “Ik was door Juventus op een zijspoor gezet en clubs als Manchester United, Tottenham Hotspur en Paris Saint-Germain toonden interesse. Ik heb niet rechtstreeks met ze gesproken, maar de clubs hadden onderling contact”, zo verzekert de Argentijn.

“Het was hoe dan ook mijn intentie om te blijven en na het sluiten van de transfermarkt én de komst van Maurizio Sarri ben ik als voetballer heel erg gegroeid.” Dybala was dit seizoen tot de coronastop goed voor 13 doelpunten en 8 assists in 34 officiële duels. Italiaanse media verzekeren dat Juventus van plan was om Dybala een nieuw contract tot medio 2024 te laten ondertekenen, met een jaarsalaris van tien miljoen euro. Het is onduidelijk of de club daar in verband met de coronacrisis toch nog mee wil wachten.

Dybala kreeg de vraag of hij het zou zien zitten om ook met Messi bij Barcelona te spelen, en niet alleen bij het nationale elftal van Argentinië. “Barcelona is een geweldige club, van wereldniveau, en de aanwezigheid van Messi maakt de club nog groter. Bij Barcelona spelen zou mooi zijn, samen met Messi, maar Juventus is ook een grote club, met een schitterende geschiedenis en topvoetballers als Cristiano Ronaldo en Gianluigi Buffon", benadrukte La Joya.