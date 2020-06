Solsksjaer laat zich met oog op hervatting inspireren door Nederlander

Manchester United hervat volgende week vrijdag de Premier League met een uitwedstrijd tegen Tottenham Hotspur. Ole Gunnar Solskjaer weet dat de lockdown een behoorlijke invloed heeft gehad op de mentale gesteldheid van zijn selectie. Om de spelers van Manchester United mentaal klaar te maken voor de competitiehervatting, gebruikt Solskjaer naar eigen zeggen de filosofie van Johan Cruijff.

“Ik ben een groot fan van Cruijff en zijn zoon Jordi, met wie ik heb samengespeeld bij United, is een goede vriend. Ik heb een aantal keer de eer gehad om Johan te ontmoeten en hij vertelde dat je voor negentig procent met je hoofd voetbalt. Als je mentale gesteldheid niet in orde is, kan je niet presteren. Ik coach graag de hele persoon: over levenswijze, over familie tijdens de lockdown, over voeding. Al die kleine dingen zorgen ervoor dat spelers zich gewaardeerd voelen, ze weten dat wij om hen geven”, zo tekent The Sun op uit de mond van Solskjaer.

“De club is in deze tijd geweldig geweest voor iedereen, spelers, staf en supporters. De spelers zijn heel actief geweest in de maatschappij. Maguire, Rashford, Lingard en Pogba hebben verschillende dingen gedaan om mensen te helpen”, gaat de Noorse manager van Manchester United verder. “Ik kijk naar een goede persoonlijkheid in een speler en dat ze professioneel zijn. Eén rotte appel in een mand kan ook de rest laten verrotten. Het gaat erom dat we een team opbouwen waar mijn staf en ik ons in herkennen.”

Manchester United stak voor de onderbreking door de uitbraak van het coronavirus in een uitstekende vorm, met tien ongeslagen wedstrijden op rij. “Het is altijd goed om een sterk Manchester United te zien. We willen bewijzen dat we goed genoeg zijn om die reeks door te zetten. Ik had in deze tijd wel genoeg van het analyseren van oude wedstrijden, dus het was goed dat het Duitse voetbal terugkwam. De omgeving is steriel, anders. De fans geven een extra dimensie, er vallen daardoor ook minder kaarten. Misschien vallen er zelfs wel meer doelpunten.”