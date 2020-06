‘Treuzelend FC Groningen bood Feyenoord opening in strijd om Diemers’

Voetbal International en het Algemeen Dagblad wisten maandagavond te melden dat Feyenoord zich gemeld heeft bij Fortuna Sittard voor Mark Diemers. Technisch directeur Mark-Jan Fledderus claimdevervolgens in gesprek met het Dagblad van het Noorden dat FC Groningen er al uit is met de 26-jarige middenvelder. Martijn Krabbendam, Feyenoord-watcher bij Voetbal International, zegt tegenover FOX Sports dat de Rotterdammers nog kans maken door gesteggel over een doorverkooppercentage.

“Het heeft te maken met wat hij moet kosten, maar natuurlijk ook met wat hij gepresteerd heeft. Als je niet veel geld hebt en je moet je selectie in de breedte versterken, kom je uit bij dit soort spelers”, begint Krabbendam over hoe Feyenoord bij Diemers is uitgekomen. Fledderus liet maandagavond weten dat hij er vanuit gaat dat ‘het klaar is’, maar Krabbendam ziet nog een opening. “Groningen claimt dat er een akkoord is, dat hebben ze eind mei met Fortuna bereikt. Er zat nog een addertje onder het gras, want er is nog een doorverkooppercentage dat Diemers had bedongen bij Fortuna. Fortuna wilde daar niet aan en dat sleepte voort.”

“Als dat niet afgetikt zou worden, zou hij gewoon bij Fortuna blijven. Toen Feyenoord kwam, heeft Groningen gezegd: ‘Oké, dan nemen wij dat voor ons rekening’. Als ze dat twee weken geleden hadden gedaan, had hij al in Groningen gezeten. Diemers op zijn beurt claimt dat er nog geen akkoord is, dat maakt dat Feyenoord in staat was die gesprekken te kapen”, concludeert Krabbendam. Hij denkt dat Fortuna Diemers liever naar Rotterdam-Zuid ziet vertrekken. “Als je het Fortuna vraagt, denk ik dat ze hem liever aan Feyenoord verkopen. Dat staat toch wat interessanter: Schuurs naar Ajax, Diemers naar Feyenoord.”

Krabbendam krijgt de vraag of Feyenoord niet aan ‘bord-op-schoot-scouting’ doet met het eventueel binnenhalen van Diemers. “Feyenoord kijkt ook wel verder. Ze hebben Bozenik uit Slowakije gehaald. Maar je moet ook spelers halen met Eredivisie-ervaring, die weten hoe het werkt. Dan is Diemers, zeker als je naar de prijs goed is, een speler die je makkelijk bij de selectie kunt nemen. Tapia gaat weg, dat soort posities moet je invullen. Dan moet hij het zelf laten zien en de concurrentiestrijd aangaan. Dat de technische staf over hem te spreken is en hem graag wil hebben, staat vast.”