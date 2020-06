Derksen moet lachen om ‘patser’ bij NOS Studio Sport: ‘Hoe kun je het zeggen?!’

Zaakwaarnemer Rob Jansen was te gast in de zondaguitzending van NOS Studio Sport, waarin onder meer het noodplan van het betaalde voetbal besproken werd en hoe thuispubliek doorslaggevend kan zijn. Johan Derksen zat voor de televisie en moest naar eigen zeggen ‘ontzettend lachen’ om een van de meest bekendste zaakwaarnemers van Nederland. “Die gaat daar zitten uit ijdelheid”, meent Derksen.

“Hij zit daar op zijn paasbest, haartjes goed en dan wil hij ook nog deftige woorden gebruiken. Maar hij zegt eigenlijk nooit wat”, vertelde Derksen maandagavond bij Veronica Inside. “Hij zei één ding en dat had hij niet moeten zeggen. Hij merkte op, waar geen speld tussen te krijgen was, dat de voetballerij een poenerig imago heeft. Dan denk ik: Rob, hoe kun je het zeggen?!”

“Als er één patser rondloopt in de voetballerij dan is het Rob Jansen”, benadrukte Derksen. “Hij rijdt in gekke auto’s, hij heeft een zeewaardig jacht in Frankrijk liggen, als hij jarig is dan huurt hij het Mauritshuis af, hij gaat op verjaardagen met zijn privéjet naar de Ferrari-fabriek en een jaar later naar Monaco om te gokken.”

Presentator Wilfred Genee merkte gekscherend op dat Jansen een TomTom nodig heeft in zijn eigen huis. Derksen: “Hij woont in een kitscherig paleis in Den Haag, protsiger kan niet. En hij vindt dan dat de voetballerij een poenerig imago heeft.” René van der Gijp hoopt dat de coronacrisis een positief effect heeft op de normalisering van de salarissen in de voetballerij. Derksen merkte op dat Feyenoord daar nu forse hinder van ondervindt. “Bij Feyenoord willen ze terug naar een normaal niveau en dan komen er alleen maar middelmatige spelers.”

Het salarisbeleid van voorgaande jaren lijkt een groot struikelblok te zullen vormen voor inkomende transfers in De Kuip, zo denkt Derksen. “Bij Feyenoord geven ze Luciano Narsingh, een wisselspeler, 1,4 miljoen euro! Dan snap ik dat spelers bij een aanbod van zes ton zeggen: ‘zelfs een bankzitter krijgt ruim het dubbele!’”