Mitchell Dijks blaast De Ligt en Van de Beek omver met fysieke transformatie

Voetballers zijn anno 2020 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun privé(leven). Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Mitchell Dijks veroverde het internet maandag met een indrukwekkende foto. De verdediger werkt momenteel met Bologna toe naar de hervatting van de Serie A en oogt al behoorlijk fit. Voormalig Ajax-ploeggenoten als Matthijs de Ligt (‘Jij bent zeker pronto’) en Donny van de Beek (‘Monster’) toonden zich in de commentsectie diep onder de indruk van de fysieke transformatie die Dijks de afgelopen maanden ogenschijnlijk heeft ondergaan.





Ook Cristiano Ronaldo gaf maandag een indrukwekkende shape update, al zijn we van de Portugese superster niets anders gewend.





Ook de fysieke update van Andy van der Meijde maakte veel los op social media.





Mario Götze maakte maandag de geboorte van zijn zoon Rome wereldkundig. Het is voor de middenvelder van Borussia Dortmund zijn eerste kind.





Lars Veldwijk poseerde op Instagram met speciaal ontworpen crocs. Op de crocs staan de naam van zijn zoon Mason en de initialen van zijn dochter Zara-Lizz.





Wout Weghorst maakte afgelopen weekend het enige doelpunt tijdens Werder Bremen - VfL Wolfsburg. De verrichtingen van de spits werden thuis nauwlettend gevolgd door zijn dochtertje, zo blijkt uit onderstaande foto die Weghorst maandag zelf deelde met het internet.





Michel Vlap genoot maandag van een drankje met een goede vriend.





Marco Verratti en Ezequiel Lavezzi speelden in het verleden samen bij Paris Saint-Germain. Maandag waren de twee weer voor even herenigd.





Een fraai jubileum voor Aaron Ramsey: de Welshman was maandag precies zes jaar getrouwd met zijn Colleen.





De quarantinelook van Sergio Ramos was maandag onderwerp van gesprek op social media.





We eindigen met Kevin Trapp, die maandag dolle pret had met zijn nichtje.