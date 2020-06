ED: PSV wil voormalig Oranje-international aan Schmidt-staf toevoegen

André Ooijer is volgens het Eindhovens Dagblad in beeld om aan de slag te gaan in de technische staf van Roger Schmidt. PSV wil de oud-veredediger, goed voor 55 interlands namens het Nederlands elftal, koppelen aan de nieuwe trainer en diens spelersgroep. Schmidt werd eerder dit jaar aangesteld als opvolger van interim-trainer Ernest Faber.

Ooijer, oud-speler van onder meer PSV, Blackburn Rovers en Ajax, zou in het nieuwe seizoen samen met Ruud van Nistelrooij het team van Onder-18 onder zijn hoede nemen. Nu hij wordt gezien als kandidaat voor het eerste elftal zal de club voor het jeugdteam een nieuwe trainer moeten vinden. De regionale krant spreekt de verwachting uit dat Schmidt ook nog een of enkele trainers meeneemt naar het Philips Stadion, naast zijn eigen assistent Jörn Wolf.

Van Nistelrooij krijgt derhalve naar verwachting een andere assistent bij het hoogste jeugdteam van PSV, dat niet langer Onder-19 heet, maar Onder-18 gaat heten. “Maar er verandert maar weinig”, aldus Van Nistelrooij op de clubwebsite. “PSV Onder-19 was afgelopen jaar een mix van 16, 17 en 18-jarigen. Dat wordt PSV Onder-18 ook. De spelers die ouder dan 18 zijn heten nu alleen dispensatiespelers.”