‘Marcel Brands mag hopen na vertrek boegbeeld bij Paris Saint-Germain’

Paris Saint-Germain neemt op korte termijn afscheid van Thiago Silva, zo verzekeren L'Équipe en RMC Sport maandag. Technisch directeur Leonardo heeft de verdediger naar verluidt telefonisch laten weten dat de verdediger, wiens contract binnenkort afloopt, geen nieuwe verbintenis krijgt aangeboden. Silva zou volgens berichtgeving van de Franse krant geen genoegen nemen met een lager salaris, waardoor hij op weg lijkt naar de uitgang bij PSG.

De ontwikkelingen bij PSG worden op de voet gevolgd door AC Milan, waar Silva eerder al tussen 2009 en 2012 actief was. Tevens wordt het Everton van Director of Football Marcel Brands genoemd als nieuwe werkgever van de 35-jarige mandekker. Voornoemde clubs hebben Silva echter nog geen aanbieding gedaan. Silva verlengde onlangs zijn contract bij PSG nog met twee maanden, om zo het seizoen af te kunnen maken. Vanwege de coronacrisis werd de jaargang 2019/20 in Ligue 1 echter geschrapt. De Franse kampioen wil hem desondanks geen nieuw contract laten tekenen. Naar verluidt stevent PSG af op een tekort van tweehonderd miljoen euro, waardoor er zal worden gekort op de salarissen. De grootmacht is jaarlijks circa driehonderd miljoen euro kwijt aan spelerssalarissen.

De beslissing van PSG om de samenwerking stop te zetten komt hard aan bij Silva, die had gehoopt zijn loopbaan in Frankrijk te kunnen afsluiten. "Voor ons zou het geweldig zijn als hij zijn carrière bij PSG zou mogen voortzetten. We houden van deze club. In deze stad zijn onze kinderen opgegroeid", zo liet zijn echtgenote Isabele in mei nog weten in gesprek met Le Parisien.

Silva werd in 2012 door PSG overgenomen van AC Milan en in de afgelopen acht seizoenen was de Braziliaan een van de bepalende spelers bij de Franse grootmacht. De routinier kwam tot 310 wedstrijden in verschillende competities en veroverde naast zeven landstitels viermaal de nationale beker. Ondanks de torenhoge ambities van PSG lukte het Silva echter niet om de Champions League te veroveren.